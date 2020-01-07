Пять сериалов, которые навсегда закончатся в этом году

Источник материала: Tut.by

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наши любимые истории — не исключение. Рассказываем, какие сериалы закроются в этом году, чтобы вы больше не ждали продолжения. А если вы еще не знакомы с такими шоу, срочно рекомендуем исправить ситуацию.

«Конь БоДжек»

об антропоморфном коне, который в прошлом был поп-звездой, а сейчас пытается ухватить последние лучики славы былых дней. Это черная комедия, в которой перемешалась депрессия, человеческие пороки и скрытая изнанка шоу-бизнеса. «Закон Мерфи» — основа «Коня БоДжека», ведь в сериале все, что может пойти не так, действительно идет не так. Например, в последних сериях герои борются с психологическими травмами, а БоДжек вообще попадает в реабилитационный центр.

31 декабря мы узнаем, как персонажи решат свои проблемы, а пока почитайте наш текст о том, как «БоДжек» спасает от депрессии .

Кому смотреть, если все еще не начали: тем, кто не хочет переживать депрессивные мысли в одиночку.

Когда закончится: последние восемь серий сериала выйдут 31 января на Netflix.

«Сотня»

о постапокалипсисе, с которым должны разобраться подростки. 97 лет назад злобный искусственный интеллект устроил на Земле ядерную войну: большая часть человечества погибла, остатки обитают на космической станции «Ковчег». Ресурсы там ограничены, и тратить их на нарушителей порядка никто не хочет. Поэтому сотню несовершеннолетних преступников отправляют на Землю — проверить, так ли опасна эта раскаленная планета.

Земля встретит пришельцев мутантами, дикими племенами и колониями, живущими в бункерах. Как они из всего этого выпутаются — увидим весной.

Кому смотреть, если все еще не начали: любителям постапокалипсиса понравится этот контент, потому что здесь есть и монстры, и разрушения, и героические подростки.

Когда закончится: ориентировочно последний, седьмой сезон, выйдет в апреле этого года. Запланировано 16 эпизодов, чтобы сериал завершился на символичной сотой серии.

«Сверхъестественное»

о двух братьях, разъезжающих на «Импале» 1967 года и сражающихся с разношерстной нечистью. Дин и Сэм Винчестеры расправились с сотнями монстров, встретили Бога, сражались с ангелами, демонами и самой Смертью. Нам показали Ад, Небеса и Чистилище, познакомили с чудищами из городских легенд и рассказали, к чему приводят игры с древними артефактами. Герои уже несколько раз умирали, но всегда возвращались к жизни: переживут ли они последний сезон или погибнут навсегда?

Кому смотреть, если все еще не начали: ценителям классики, ведь это пятнадцатилетняя (!) эпопея, наполненная рок-музыкой, харизматичными персонажами и сражениями с чудовищами.

Когда закончится: финальный 15-й сезон завершится в мае 2020-го.

«Стрела»

о лучнике в зеленом костюме, сменившем портфель бизнесмена на маску мстителя. «Стрела» начинался как мрачный городской триллер, но очень быстро превратился в супергеройский аттракцион. В гости к главному герою, Оливеру Куину, заглядывали Флэш, Супергерл, Бэтвумен и другие персонажи в разноцветном латексе. Вместе они несколько раз спасали как Землю, так и целую вселенную, и удивлять зрителей геройскими свершениями становилось все сложнее. Сейчас «Стрела» — это набор из флешбеков, размашистых боевых сцен и не самых убедительных сценарных ходов, которые наконец-то приведут историю Оливера к логическому завершению.

Кому смотреть, если все еще не начали: если любите супергероев, но фильмов «Марвел» вам недостаточно.

Когда закончится: восьмой сезон подойдет к концу в январе 2020-го.

«Люцифер»

О чем сериал: о падшем ангеле, который от скуки решил заниматься полицейскими расследованиями в Лос-Анджелесе. По сути, это фантастический детектив: дьявол на пару с девушкой-детективом решает дела-головоломки, попутно расправляясь с демонами.

В четвертом сезоне Люциферу пришлось занять свой трон в Аду, чтобы не позволить чудовищам из преисподней заполнить Землю. Ждем распутывания сюжетных линий, развития симпатии между главными героями и появления новых персонажей из комиксов Нила Геймана.

Кому смотреть, если все еще не начали: девушкам, падким на дьявольски обаятельных главных героев.

Когда закончится: пятый сезон станет последним. 16 серий выйдут на Netflix в 2020-м, точной даты пока нет.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на стендап App Store Google Play