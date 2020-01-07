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Суд наказал участника акции протеста в Пинске Николая Михалевича

08.01.2020 17:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Решением суда пинчанин должен будет выплатить государству штраф в размере 10 базовых величин – 270 рублей.

Суд наказал участника акции протеста в Пинске Николая Михалевича

Николай Михалевич в суде Пинска и Пинского района

В ходе рассмотрения дела своего участия в пикете Николай Михалевич не отрицал.

Свои действия он объяснил тем, что действовал согласно Конституции Беларуси и таким способом защищал независимость страны.

Николай Михалевич заявил, что услышал по государственному телевидению новость, что подписаны какие-то дорожные карты и об интеграции России и Беларуси. Содержание документов никто не озвучил. Николай посчитал, что независимость страны в опасности и решил заявить об этом с помощью пикета. Тем более, что о ценности независимости Беларуси не раз заявлял президент страны Александр Лукашенко.

Николай Михалевич считает, что представители отдела идеологии и органов власти должны были выйти и объяснить людям, что происходит.

Напомним, 20 декабря 2019 года в 18.00 группа неравнодушных пинчан собралась у памятника «Полешуку» на улице Ленина протестовать против интеграции Беларуси и России.

 
Теги: Новости
 
 
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  Решением суда пинчанин должен будет выплатить государству штраф в размере 10 базовых величин – 270 рублей. Николай Михалевич в суде Пинска и Пинского района В...
 
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