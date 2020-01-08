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Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

09.01.2020 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание.

Так, шар почти не искажает пространство позади себя, что длительное время вызывало вопросы у искусствоведов, поскольку известно, что живописец и изобретатель занимался изучением оптики, пишет РИА Новости со ссылкой на MIT Technology Review.

С помощью компьютерной графики исследователи выяснили, что предмет на картине – это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

Два года назад американский биограф Уолтер Айзексон в работе, посвященной да Винчи, выразил мнение, что художник пытался наделить Христа и его шар "чудесными свойствами", отметив, что если бы он точно передал искажения, то ладонь позади сферы была бы уменьшенной или увеличенной.

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" долгое время считалась утраченной. В 2017 году ее продали на аукционе "Кристис" за 450 миллионов долларов, полотно стало самым дорогим произведением искусства в истории. Сейчас оно находится в частной коллекции.

 
 
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Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа,...
 
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