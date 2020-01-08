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Главные кумиры вашей младшей сестры снова дадут концерт в Минске

09.01.2020 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинская группа «Пошлая Молли» снова выступит в Минске 7 мая. Главные рок-звезды современности презентуют в столице свой новый альбом.


Их клипы не нравятся вашей маме, но они знают, как заставить зал визжать от восторга, а поклонников — ждать новые треки. Молодые рок-звезды вне рамок жанра и стиля: «Пошлая Молли» возвращается в Минск с презентацией долгожданного нового альбома и своими главными хитами.

За спиной у «Пошлой Молли» наделавшие шума боевики, несколько клипов и тысячи отыгранных концертов. Объяснить, в чем кроется феномен успеха коллектива, сложно. То ли в простых и знакомых каждому текстах, то ли в иронии, которой сквозит каждая композиция, то ли в адской смеси рока, рэпа и электронной музыки, щедро приправленными эффектами и автотюном. Вы не получите от них глубоких философских наблюдений, зато будете сметены ураганом свободы, молодости и слэма на концерте.
Лишний раз убедиться в вышесказанном можно будет уже этой весной — 7 мая в Prime Hall.

Когда: 7 мая, 19.00

Где:

Сколько: от 40 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Украинская группа «Пошлая Молли» снова выступит в Минске 7 мая. Главные рок-звезды современности презентуют в столице свой новый альбом.
 
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