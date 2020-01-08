В 5 долларов не уложились. На сколько с января потяжелела жировка и сколько еще прибавит в октябре

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год. Как и в 2019 году, их повысят в два этапа. FINANCE.TUT.BY посчитал, на сколько примерно потяжелеет жировка для семьи из 3 человек, которая живет в стандартной столичной «двушке».

Александра Квиткевич, TUT.BY

Потолок тарифов на коммунальные услуги пересматривается каждый год и закрепляется президентским указом. Тарифы, которые устанавливают облисполкомы и Мингорисполком, не должны превышать те, что прописаны в президентском указе. Чаще всего они повышаются, но в некоторых случаях остаются на прежнем уровне или понижаются (к примеру, на 2018 год снизили полный тариф на отопление). Основное условие изменений — жировка в стандартной двушке с площадью 48 квадратов с тремя проживающими и нормативным потреблением услуг не должна потяжелеть больше чем на 5 долларов в эквиваленте.

Подорожание услуг в этом году, как и в прошлом, будет происходить в два этапа. С 1 января их стоимость вырастет на 3,5 доллара в эквиваленте. Повышение цен уже коснулось, к примеру, электричества (подорожало на 8,9%), газа (2,4%), водоснабжения (12,5%) и канализации (21,4%), капремонта (29,9%) и техобслуживания лифта (2,9%).

Подогрев воды и отопление подорожают на 11,6% с 1 июня (на 1,5 доллара в эквиваленте). Прибавку в стоимости первой услуги мы увидим в жировках, которые придут в июле, а второй — с началом отопительного сезона.

Мы посчитали, во сколько будет обходиться коммуналка семье из трех человек, живущей в двухкомнатной квартире площадью 48 квадратных метров.

Стоит уточнить, что наши подсчеты примерные. Тарифы на некоторые услуги, которые отличаются по регионам, мы брали актуальные для Минска. При подобных подсчетах в прошлом году мы предполагали, что наша условная семья вписывается в лимиты по киловаттам (в начале прошлого года их отменили) и кубометрам в отношении водоснабжения и канализации, а также живет в доме с мусоропроводом. Сейчас будем исходить из таких же параметров.





По нашим подсчетам, сумма в жировке для условной семьи из 3 человек увеличится на 10,84 рубля — с 106,45 до 117,29 рубля. В июне и октябре 2019 года платежка прибавит в весе еще 3 рубля — увеличится до 120,29 рубля. Это значит, что в общей сложности коммуналка подорожает на 13,84 рубля. Это больше 5 долларов в эквиваленте.