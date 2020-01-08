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Лукашенко: «Не дай бог, неверный шаг — мы потеряем все». О независимости и ценах на нефть

09.01.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко 9 декабря на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» заявил, что сейчас «очень острый период существования нашего государства», и прокомментировал переговоры по нефтяному вопросу с Россией.

Свое обращение к присутствующим на церемонии Александр Лукашенко начал с темы суверенитета Беларуси, пишет belsat.eu

«Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях (и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении) я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее», – цитирует его слова агентство БелТА.

Примечательно, что глава государства начал речь по-белорусски, а продолжил мысль уже на русском языке.

«Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг — мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць (бел. предать – прим. Belsat.eu) и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет… Но не первый президент, который эту страну строил», – высказался Лукашенко.

Лукашенко: Мы нашли нефть не в России

В конце этого года Александр Лукашенко и Владимир Путин не договорились о ценах на нефть для Беларуси. Сегодня глава Беларуси заявил, что найдена альтернатива российской нефти.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли», – цитирует Лукашенко БелТА.

Церемония вручения премии «За духовное возрождение» прошла во Дворце Республики. За 2019 год присуждены пять премий. Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.
 
 
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Александр Лукашенко 9 декабря на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» заявил, что сейчас «очень острый период существования нашего государства», и...
 
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