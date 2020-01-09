|
Стало известно, сколько бюджет Минска потратил на подготовку площадки под китайский бассейн
Источник материала: Tut.by
Бюджет Минска потратил на подготовку площадки для строительства китайского бассейна международного стандарта на Кальварийской около 10,3 миллиона рублей. Такая информация содержится инвестпрограмме столицы на 2020 год.
В июне 2018 года Александр Лукашенко подписал указ о подготовке территории для строительства бассейна международного стандарта на Кальварийской (на месте бывшей типографии «Красная звезда»). Его до 2023 года
Но площадку для китайцев готовят за счет бюджета Минска. А это снос зданий (в первую очередь — «Красной звезды») и работа с инженерными сетями: их капремонт, вынос, перенос, снос и возведение. Как следует из инвестпрограммы столицы на 2020 год, сметная стоимость всего этого — около 13,1 млн рублей. Работы должны были провести в 2018—2019 годах, а в октябре прошлого года площадка выглядела так:
По состоянию на 1 января 2020 года на подготовку территории для бассейна использовали меньше, чем предусмотрено сметой, а именно: около 10,3 миллиона рублей, или около 4,86 млн долларов. На 2020 год запланировано потратить на эти цели лишь 60 тысяч рублей.
Каким будет бассейн и по каким нормам его будут строить
Бассейн
Проектирование и строительство бассейна будет вестись по китайским стандартам, нормам и техническим рекомендациям международной федерации плавания, ФИНА без их адаптации к действующим нормам и стандартам Беларуси.
Отметим, что по такому же принципу Китай будет строить и футбольный стадион на Ванеева. Но общей сметной стоимости всех работ по подготовке площадки для него в инвестпрограмме нет. Китай же выделяет на строительство бассейна и стадиона около 180 миллионов долларов.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бассейн должны построить до 2023 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)