Стало известно, сколько бюджет Минска потратил на подготовку площадки под китайский бассейн

Источник материала: Tut.by

Бюджет Минска потратил на подготовку площадки для строительства китайского бассейна международного стандарта на Кальварийской около 10,3 миллиона рублей. Такая информация содержится инвестпрограмме столицы на 2020 год.



Бассейн будет таким. Фото: Пресс-служба президента

В июне 2018 года Александр Лукашенко подписал указ о подготовке территории для строительства бассейна международного стандарта на Кальварийской (на месте бывшей типографии «Красная звезда»). Его до 2023 года возведет Китай за собственные деньги, а потом передаст белорусской стороне. Это — своеобразная благодарность за право реализовывать на территории Беларуси крупные экономические проекты.

Но площадку для китайцев готовят за счет бюджета Минска. А это снос зданий (в первую очередь — «Красной звезды») и работа с инженерными сетями: их капремонт, вынос, перенос, снос и возведение. Как следует из инвестпрограммы столицы на 2020 год, сметная стоимость всего этого — около 13,1 млн рублей. Работы должны были провести в 2018—2019 годах, а в октябре прошлого года площадка выглядела так:



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

По состоянию на 1 января 2020 года на подготовку территории для бассейна использовали меньше, чем предусмотрено сметой, а именно: около 10,3 миллиона рублей, или около 4,86 млн долларов. На 2020 год запланировано потратить на эти цели лишь 60 тысяч рублей.

Каким будет бассейн и по каким нормам его будут строить

Бассейн будет рассчитан на 6 тысяч мест и будет включать в себя трибуну, помещения для зрителей, VIP-помещение, помещения для спортсменов, включая залы для тренировок, администрацию (во время соревнований — для организаторов), помещения для СМИ, технические помещения для соревнований и администрации, коммерческое помещение, наружную стоянку на 400 мест, бассейны. Общая площадь застройки составляет примерно 40 тысяч квадратных метров.

Проектирование и строительство бассейна будет вестись по китайским стандартам, нормам и техническим рекомендациям международной федерации плавания, ФИНА без их адаптации к действующим нормам и стандартам Беларуси.

Отметим, что по такому же принципу Китай будет строить и футбольный стадион на Ванеева. Но общей сметной стоимости всех работ по подготовке площадки для него в инвестпрограмме нет. Китай же выделяет на строительство бассейна и стадиона около 180 миллионов долларов.