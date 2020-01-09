Как стресс отразится на вашем пищеварении? Объясняет эксперт

Источник материала: Tut.by

Влияет ли стресс на работу желудочно-кишечного тракта? На «Простой вопрос» отвечает гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением 10-й городской клинической больницы Минска Ольга Панес.



Источник: unsplash.com

— Стресс негативно влияет на весь организм, и желудочно-кишечный тракт нельзя рассматривать как отдельную структуру, которая от него страдает. Хотя, безусловно, система пищеварения так или иначе отреагирует на волнение из-за действия нервной системы.

При стрессе возможны разные пищевые расстройства: люди перестают есть или, наоборот, начинают много есть, у них может быть жидкий стул или запоры, боли в животе. Стресс может отразиться на весе. Если человек при стрессе передает, то он будет весить больше положенного, параллельно будут меняться и внутренние органы — особенно пострадает печень, поджелудочная. Если он недоедает — у него появятся проблемы с массой тела, которые приведут к утомляемости, слабости, постоянному желанию спать.

Пищевое расстройство может проявляться и через расстройство стула. Поход в туалет — индивидуальный процесс, и условная норма для каждого человека своя. Частота стула зависит и от того, что вы едите: если много клетчатки (тыква, зелень, кабачок) — стул будет более частым, если рис, яйца — более редким. Частота стула реже, чем один раз в три дня, требует более детальной оценки: либо вы недостаточно едите, либо пьете мало воды, либо это может быть реакцией на стрессовую ситуацию. Кроме того, это может сигнализировать о наличии других заболеваний.

Четких рекомендаций, как самостоятельно с этим справляться, нет. Нужно в любом случае прислушаться к организму и обратиться к лечащему врачу.

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