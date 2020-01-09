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«Именно такой телефон я и хотел». Брестская «Ёлка желаний» исполнила мечты ребят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти дни мы окружили особенной заботой тех, кто в этом нуждается вдвойне. От говорящего тонометра до графического планшета. Еще в декабре свои желания в красных варежках на елках оставили дети в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они в числе тех, кто каждый день борется за жизнь и больше остальных надеется на чудо.
Подарки помогут раздвинуть эти границы. Швейная машинка и графический планшет – для творчества. Современные гаджеты: смартфоны и планшеты – для связи с друзьями в виртуальном мире и развития новых навыков.
Александр Сакович:
В роли добрых волшебников, которые помогли осуществиться заветным желаниям, выступили трудовые коллективы двух десятков предприятий.
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Новости Беларуси. В эти дни мы окружили особенной заботой тех, кто в этом нуждается вдвойне. От говорящего тонометра до графического планшета. Еще в декабре свои...
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