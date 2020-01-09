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Книжный магазин «Сон Гоголя» закрывается. В чём причина?

10.01.2020 10:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Книжный магазин Минска «Сон Гоголя» закрывается, проработав в офлайне чуть больше трех лет (открылся летом 2016 года). О том, что проекта вскоре не будет, сотрудники магазина написали трогательный пост в Facebook, озаглавив его «Двери не существует, продолжайте стучать».

«Любимые друзья, у нас есть январская холодная новость, которую нам приходится рассказать: мы закрываемся, – указано в посте. – Наш храбрый книжный продержался почти четыре года, и мы абсолютно счастливы, что спустя восемь лет виртуальной жизни [до запуска физической точки магазин продавал книги в интернете – прим. KYKY], отчаянных попыток и мечтаний, книжный «Сон Гоголя» открылся, все получилось и сердце билось чаще.

Мы нежно любим наш дом, мы всех обнимаем и бесконечно благодарны за любовь, поддержку, смех, музыку, множество прекрасных книг от всех любимых издательств, лекции, встречи, кино, магический телефон для разговоров с писателями, концерты, поэзию, бесконечные беседы и радость – за очень красивую жизнь, которая получилась благодаря вам, таким прекрасным, входящим каждый настоящий день в арку нашего книжного. И мы всегда замечали крылья, выглядывающие из-под пальто.

Когда только открывался «Сон Гоголя», в самый первый вечер, среди ремонта, кисточек и красок мы на стене написали цитату из Питера Хега «Двери не существует, продолжайте стучать»... Эта надпись потом была нашим джокером и сердечным указателем. Мы закрываемся, но в каком-то измерении мы все равно уже есть и будем, потому что по-прежнему верим в любовь и поэзию!

P.S. Наши нежные друзья, приходите нас обнять, поддержать, за хорошими книгами и пожелать удачи! За январь мы должны раздать все долги, а значит продать все книги, чашки и ковер. Наш график на ближайшую неделю такой: с 10:00 до 22:00 – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье; выходной – понедельник, вторник».

В соцсетях минчане заметили, что книжный уходит довольно тихо – без краудфандинговых капаний, которые сегодня собирают деньги на помощь по запуску любых новых инициатив – или поддержанию жизни старых. А пост-прощание «Сна Гоголя» набрал свыше сотни комментариев: в них люди сожалеют, что магазин – все, и признаются ему в любви. На один из реплаев, в котором предложили найти спонсоров, чтобы закрыть долги и «выплыть в плюс», ответил администратор сообщества книжного в Facebook: «В плюс почти не бывает. Но мы всегда понимали расклад, что так и будет, поэтому есть только радость, что все получилось с реальным книжным, который мы очень любим». 

Каким мы запомним «Сон Гоголя» – в нескольких фотографиях

 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Книжный магазин Минска «Сон Гоголя» закрывается, проработав в офлайне чуть больше трех лет (открылся летом 2016 года). О том, что проекта вскоре не будет, сотрудники...
 
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