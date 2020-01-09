Вокальная студия Надежды Бабкиной выступит на фестивале Millennium

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня стартовал прием заявок на участие в Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Millennium» при поддержке Брестского горисполкома. Состоится мероприятие с 12 по 15 марта. Местом проведения станет ДК профсоюзов.





– Прежде всего, хочется сказать о том, что фестиваль «Millennium-2019» подарил уникальную возможность творческим людям проявить свой талант, – рассказал Zarya.by автор и координатор фестиваля Александр Лавринович. – Было огромное количество приезжих гостей, много позитива и талантливых людей. Поэтому принято решение сделать это масштабное мероприятие ежегодным. К слову, в прошлом фестивале приняли участие более трех тысяч человек. Надеемся, что со временем «Millennium» сможет стать одной из визитных карточек Бреста.

Организаторы решили не отходить от практики прошлого года, так же будут представлены пять номинаций: вокальная, хореографическая, инструментальная, театральная, изобразительное творчество в форме выставки.

Ожидается участие гостей из России, Украины, Молдовы – уже больше 20 стран получили приглашения к участию. Александр Лавринович поведал всего об одном сюрпризе – выступлении вокальной студии Надежды Бабкиной. Однако это не все, в программе много творческих встреч, мастер-классов и разноплановых проектов в рамках фестиваля.

Подать заявку можно онлайн на сайте festivali.by c сегодняшнего дня и до 28 февраля. Нельзя не сказать о призах. Участники поборются за путевку на море в Болгарию, денежные премии, бытовую технику и специальные подарки от партнеров фестиваля.

Напомним, что в прошлом году Гран-при конкурса получил образцовый ансамбль танца «Престиж» под руководством Анны Левчук.

Как рассказала Zarya.by начальник отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Семашко, первый фестиваль «Millennium» прошел в год тысячелетия Бреста, и уже тогда было понятно, что фестивалю быть и как можно дольше. Инициативу поддержал городской исполнительный комитет и его председатель Александр Рогачук .

К слову, всего к юбилею города было проведено более двух тысяч мероприятий. Самые яркие из них пройдут и в 2020-м, прежде всего это: Парад оркестров, конкурс детского экслибриса, фестиваль «Книжный Шкап» и другие.