«Ливерпуль» установил новый европейский рекорд

Источник материала: Tut.by

«Ливерпуль» во вчерашнем непростом выездном матче обыграл «Тоттенхэм» (1:0) и продолжил невероятную серию. Команда Клоппа не проигрывает уже 38 матчей подряд (целый сезон) и превзошла рекорд клуба 1894 года — тогда не проигрывали 37 матчей, передает sports.ru.



Фото: Reuters

Вот цифры о беспроигрышной серии: 373 дня, 38 матчей, 33 победы, 5 ничьих, 90 забитых голов, 26 пропущенных, 17 матчей на ноль.

Клопп стал третьим тренером в истории АПЛ, который не проигрывает на протяжении года. Такое же достижение есть у Жозе Моуринью и Арсена Венгера. При этом у Клоппа самый высокий процент побед (87%). У Моуринью — 82, у Венгера — 68.

За последние 38 матчей «Ливерпуль» набрал 104 очка. Это новый рекорд — «Ман Сити» в 2018-м и «Челси» в 2005-м за 38 матчей набирали 102.

Ну и самый грандиозный факт. «Ливерпуль» выиграл 20 стартовых матчей из 21 в чемпионате и набрал 61 очко.

Это новый рекорд. До этого в топ-5 лигах Европы такое не удавалось ни одному клубу. Единственной пока «осечкой» команды в сезоне стала выездная встреча с «Манчестер Юнайтед», которая завершилась ничьей 1:1.