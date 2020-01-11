Полиция Гдыни забрала ребенка у пьяных российских туристов

Источник материала: Виртуальный Брест

Необычная ситуация произошла на днях с нашими соседями по карте с обеих сторон. Российская супружеская пара вместе с ребенком отдыхала в Гдыне. И все было нормально до прошлой ночи, когда супруги слишком хорошо провели время на вечеринке.





Сотрудник службы городского контроля, который по камерам видеонаблюдения следит за ситуацией в городе, заметил, что в два часа ночи по улице Лиго идут мужчина и женщина с коляской, причем изрядно шатаются. Это навело оператора на мысль об алкогольном опьянении взрослых и потенциальной опасности для ребенка, сообщает издание trojmiasto.pl.

К месту, указанному сотрудником городской службы, незамедлительно прибыла полиция, которая, предложив паре подуть в алкотестер, установила, что в крови женщины находится 1,5 промилле алкоголя, а мужчины — все 2,5.

«Мужчине было труднее передвигаться, в то время как женщина держала баланс благодаря тому, что опиралась на коляску. Однако в какой-то момент она откатила коляску в сторону и стала справлять нужду прямо на тротуаре», — рассказал представитель гдынской городской гвардии Леонард Вавжиняк.

Полицейские задержали пару, которая планировала пусть и нескоро, но добраться в свой отель после вечеринки и уложить трехлетнего ребенка спать. Малыша опр