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Столичные вузы продолжают «штамповать» юристов и экономистов

13.01.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Столичные вузы продолжают «штамповать» юристов и экономистов

фото: zorkanews.by

Почти 40% выпускников минских высших учебных заведений в 2019 г. получили экономические и юридические специальности

В 28 учреждений высшего образования Минска в 2019-м поступили 34,8 тыс. человек, сообщают Минск-Новости. Из них 33,6% выбрали специальности экономического и юридического профиля, 26,1% - технического и строительного, 7,4% - педагогического, 5,4% - сельскохозяйственного, 4,6% — социального.

Выпускниками в прошлом году стали 31 тыс. молодых специалистов. Из общей численности бывших студентов 12,2 тыс. человек, или 39,2%, — выпускники, получившие специальности экономического и юридического профиля, проинформировали в Главном статистическом управлении столицы.

В 2019 г. в магистратуру поступили 4,1 тыс. человек, получили диплом магистра — 4,7 тыс. человек.

На 10 тыс. жителей Минска приходится 762 студента и магистранта учреждений высшего образования.

 
Теги: Минск
 
 
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Почти 40% выпускников минских высших учебных заведений в 2019 г. получили экономические и юридические специальности
 
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