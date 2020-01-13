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При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам ограничат рентабельность до 5%

14.01.2020 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам установят предельную рентабельность не выше 5%. Такая норма заложена в проект указа, который сегодня рассматривался на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, рассказал журналистам вице-премьер Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам ограничат рентабельность до 5%

"Главой государства поддержан проект указа. В этому указе предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5%. Также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить жилье за счет собственных средств и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц", - сказал вице-премьер.

 
 
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