При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам ограничат рентабельность до 5%

Источник материала: Виртуальный Брест

При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам установят предельную рентабельность не выше 5%. Такая норма заложена в проект указа, который сегодня рассматривался на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, рассказал журналистам вице-премьер Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.





"Главой государства поддержан проект указа. В этому указе предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5%. Также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить жилье за счет собственных средств и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц", - сказал вице-премьер.