Ученые рассказали, что можно определить по силе рукопожатия

Источник материала: Tut.by

Ученые из ряда университетов США, статья которых была опубликована в журнале Journal of Alzheimer’s Disease, выяснили, что слабое рукопожатие является ранним признаком когнитивных нарушений, ведущих к деменции, пишет « Здоровье Mail.ru ».



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Если учесть, что сила хватки 30-летнего мужчины в среднем составляет около 40 килограммов, каждые пять килограммов снижения этого показателя ассоциированы с 18-процентным ростом риска серьезных интеллектуальных нарушений, рассчитали исследователи.

Специалист по восстановительной терапии из Университета Кэмпбелла (США) Ричард Боханнон (Richard W Bohannon), автор еще одной статьи на эту тему, недавно опубликованной в журнале Clinical Interventions in Aging, пришел к выводу, что силу рукопожатия вполне можно рассматривать в качестве удобного и доступного индикатора состояния здоровья человека в целом.

Боханнон проанализировал опубликованные результаты исследований, посвященных связи между силой сжимания кисти и здоровьем, и выяснил, что по ослаблению хватки можно предсказать возрастное снижение плотности костной ткани, повышенный риск падений и переломов. Также, помимо деменции, ослабление силы рукопожатия свидетельствует о повышенном риске депрессии и близкой смерти.

Специалисты считают, что ослабление мускулов кисти и предплечья является частью общего процесса потери мышечной массы и силы, который начинается после 40 и ускоряется после 70-летнего возраста. В среднем мы теряем от трех до пяти процентов мышечной массы за десятилетие. В то же время, подчеркивают эксперты, силу рукопожатия можно сохранить до глубокой старости, если регулярно тренировать мышцы кисти и предплечья.