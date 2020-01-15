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Льготы для владельцев электромобилей. В Минэкономики рассказали о планах на ближайшие пять лет

15.01.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неожиданное продолжение получила петиция с просьбой компенсировать растаможку при покупке физлицами электромобилей. «В 2017 году РБ выступила инициатором на заседании ЕАЭС по поводу отмены таможенной пошлины на электромобили, — говорилось в ней. — Но в ЕАЭС такую инициативу не поддержали. Предлагаем властям компенсировать сумму пошлины на электромобили владельцам подобных авто».

Льготы для владельцев электромобилей. В Минэкономики рассказали о планах на ближайшие пять лет

Ответом стало письмо из Минэкономики, там сообщили, что в Совмине на рассмотрении находится проект указа, предусматривающий среди прочего установление ставки НДС в размере 0% и право на возврат уже уплаченной суммы.

По большому счету Минэкономики раскрыло планы на стимулирование использования электротранспорта в стране на ближайшие пять лет (до 31 декабря 2025 года). Все они зафиксированы в проекте указа. Кратко приведем основные положения:

Производители электротранспорта и зарядок получат право применять повышенный инвестиционный вычет (налоговые льготы).
Ставку НДС установят в размере ноль процентов при ввозе в РБ физлицами для личного пользования.
Физлица смогут вернуть уже уплаченный НДС при покупке электромобиля в пределах 500 б. в.
Льготы юрлицам, на балансе которых есть объекты транспортной инфраструктуры, где собираются установить зарядные станции.
Для установки зарядок не нужно будет изымать землю из земель общего пользования.
Появится возможность сдавать капитальные строения (или их части) в аренду для установки зарядок.
Владельцев электротранспорта освободят от платы на коммунальных парковках. На них появятся зарядные станции.

В то же время в министерстве подчеркнули, что растаможка останется прежней. Этот вопрос нельзя урегулировать на уровне национального законодательства — в ЕАЭС единое таможенное регулирование. В сентябре прошлого года (и в конце 2019 года повторно) Беларусь направила предложение снизить таможенную ставку до нуля. Совет ЕЭК должен принять решение консенсусом.

 
 
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  Неожиданное продолжение получила петиция с просьбой компенсировать растаможку при покупке физлицами электромобилей. «В 2017 году РБ выступила инициатором на...
 
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