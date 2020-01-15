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Льготы для владельцев электромобилей. В Минэкономики рассказали о планах на ближайшие пять лет
15.01.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Ответом стало письмо из Минэкономики, там сообщили, что в Совмине на рассмотрении находится проект указа, предусматривающий среди прочего установление ставки НДС в размере 0% и право на возврат уже уплаченной суммы.
По большому счету Минэкономики раскрыло планы на стимулирование использования электротранспорта в стране на ближайшие пять лет (до 31 декабря 2025 года). Все они зафиксированы в проекте указа. Кратко приведем основные положения:
Производители электротранспорта и зарядок получат право применять повышенный инвестиционный вычет (налоговые льготы).
В то же время в министерстве подчеркнули, что растаможка останется прежней. Этот вопрос нельзя урегулировать на уровне национального законодательства — в ЕАЭС единое таможенное регулирование. В сентябре прошлого года (и в конце 2019 года повторно) Беларусь направила предложение снизить таможенную ставку до нуля. Совет ЕЭК должен принять решение консенсусом.
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