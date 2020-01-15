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Нечем дышать. Уровень загрязнения воздуха в Будапеште превышает допустимую норму

15.01.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Венгрии. Жители Будапешта задыхаются от смога. Уже пятый день уровень загрязнения воздуха в столице Венгрии превышает допустимую норму,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Нечем дышать. Уровень загрязнения воздуха в Будапеште превышает допустимую норму

Ждать улучшения ситуации в ближайшее время не приходится из-за отсутствия ветра. Подобная картина наблюдается и в других городах страны. Основная причина возникновения смога – дым из труб. Власти просят местных жителей воздержаться от использования ископаемого топлива, особенно твёрдого и масляного. А водителям рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Нечем дышать. Уровень загрязнения воздуха в Будапеште превышает допустимую норму

Проблема загрязнения воздуха остро стоит в Венгрии: ежегодно от различных болезней дыхательных путей в стране умирают около 10 тысяч человек.

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Новости Венгрии. Жители Будапешта задыхаются от смога. Уже пятый день уровень загрязнения воздуха в столице Венгрии превышает допустимую норму,  сообщили в...
 
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