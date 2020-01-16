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«Я же их домой не привожу». Психолог отвечает читательнице, чей жених флиртует с другими женщинами

16.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как относиться к флирту своего партнера в Сети? Есть ли прямая связь между переписками, встречами за кофе и будущими изменами? Этими вопросами задается наша читательница, чей жених уже несколько лет переписывается с другими женщинами. Сегодня ей ответит психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Как вы считаете, флирт с другими девушками на сайтах, в вайбере — это нормально? Мой парень меня убеждает, что это так.


Мы с ним уже шесть лет знакомы. Четыре года жили вместе, затем я ушла — мне сложно было терпеть и видеть, как он общается с другими девушками. Потом дала слабину и вернулась…

Я изначально пыталась говорить с ним, показывать, что мне это не нравится, но он сказал, что это нормально, это не измена, что он не приводит их домой. Когда мы расстались, он обещал, что не будет общаться в Сети, клялся даже, но проходил месяц — и все возвращалось на круги своя.

Он говорит, что это очень глупо, что ревность моя необоснованна. Но как еще можно реагировать, когда вечером твой молодой человек садится за компьютер и тупо общается/флиртует с другими девушками, он приглашает их сам на кофе, он сам проявляет инициативу помощи им. Больше того: он первый начинает общение с ними, пишет, что свободен. Его это заводит, и он этим живет. У него нет с этими девушками сексуальных отношений, просто флирт, встречи и переписки. Поэтому он говорит: «Не обращай внимания. Я ничего плохого не делаю».


Я красивая, ухоженная девушка. У меня хорошая работа, есть свои интересы. Он сделал предложение мне, но под моим натиском, а свадьбы как не хотел, так и не хочет, я же вижу. Мотивирует это тем, что в этих ритуалах нет смысла. В чем же тогда проблема? Это просто особенность его характера или серьезный звоночек? Подскажите, пожалуйста.

Комментарий психолога:

Сергей Жадько, психолог «Центра успешных отношений»

— Флирт с другими девушками на сайтах и в мессенджерах — не есть здоровое поведение, если вы находитесь в отношениях.

Поэтому, когда ваш молодой человек говорит, что это нормально и это не измена, ведь он не занимается с ними сексом и не приводит их домой, — это неуважение к вам и снятие с себя ответственности за отношения, чтобы оправдать свое поведение.

Вы пишете, что он говорит, что это необоснованная ревность, но также вы пишете, что он их приглашает на кофе и помогает им. Возникает вопрос, зачем тратить свою энергию на других женщин, если есть та, с которой ты живешь. Своим поведением он не способствует тому, чтобы в ваших отношениях было доверие.

А доверие и верность — одна из составляющих фундамента здоровых отношений, которые называются словом «любовь».

Из той информации, что вы дали, можно предположить, что у него есть зависимое поведение — и он таким образом, с помощью всех этих знакомств что-то компенсирует, самоутверждается. Возможно, удовлетворяет потребность в любви таким искаженным способом.

Для чего тогда вы ему нужны? Ему удобно с вами жить?

В этой ситуации вы находитесь в позиции жертвы и сами создаете ситуацию неуважения к вам с его стороны. Потому что сами позволяете с собой так обращаться. Он свое слово не держит, а вы продолжаете с ним отношения. Если вы не выстраиваете границы, это говорит о том, что вы сами от него зависимы.

Если мужчина делает предложение под вашим натиском и говорит, что в ритуалах нет смысла, значит, он просто не хочет брать ответственность за отношения.

Существует три критерия здоровой любви — когда есть близость (общие интересы, мировоззрение, когда вы легко открываетесь друг другу), когда есть чувства, влечение и страсть в отношениях, и третье — когда есть ответственность за отношения.

Когда люди говорят, что в ритуалах свадьбы нет смысла, что для них тогда вообще отношения? Сакральный смысл женитьбы в том, что происходит инициация, переход, который создает условия для того, чтобы человек брал ответственность за отношения, а в последующем и за воспитание детей в этих отношениях. А также это способствует тому, чтобы он становился зрелым и по-настоящему взрослым человеком.

Рекомендую вам ознакомиться с треугольником Карпмана, а также почитать книгу Эриха Фромма «Искусство любить».

 
Теги: знакомства
 
 
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Как относиться к флирту своего партнера в Сети? Есть ли прямая связь между переписками, встречами за кофе и будущими изменами? Этими вопросами задается наша...
 
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