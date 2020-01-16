«Здесь очень красивые туманы». Как московский айтишник переехал в Минск

Источник материала: Tut.by

Александру 28 лет, и он работает Tech Artist в студии Vizor Games. Он переехал из Москвы в Минск чуть больше года назад, в 2018-м. 42.TUT.BY поговорил с ним о переезде и плюсах и минусах работы в Беларуси.





Александр вырос в Москве, окончил Московский институт электроники и математики по специальности «веб-дизайн» и работал на фрилансе с 17 лет — занимался процедурой генерации текстур или, если говорить проще, создавал их при помощи алгоритмов. По его же словам, днем создавал модели интерьеров, а по вечерам игры, параллельно работая над другими проектами с 3D-моделями, например для сайта Пушкинского музея.

Но на деле Александр хотел делать игры и даже думал одно время писать их в одиночку. Так что когда он узнал, что в Москве пройдет конференция для профессионалов игровой индустрии DevGAMM, то сразу записался туда волонтером.

— Там была возможность при помощи специальной программы договориться о встречах с людьми из геймдев-студий. Я указал в заявке, что я Tech Artist, это что-то среднее между художником и программистом, и пошел на закрытый показ игры от Vizor Games. Меня заинтересовало то, что я увидел, визуальный контент, графика, поэтому я договорился на встречу с сотрудниками Vizor Games — с главным Tech Artist компании и Захаром Щербовым, Lead Material Artist, который занимается программой Substance Designer от Allegorithmic — о ней я написал несколько статей. Мы разговорились, и затем меня пригласили в проект в Минске, — поясняет Александр. — Я согласился: в России не очень много людей в принципе, которые занимаются Substance Designer, и мне стало интересно помочь проекту. Я не делал осознанное решение сменить город. Я выбрал хороший проект.

Появился ресурс с лайфхаками для зарубежных программистов, которые переезжают в Минск

Сегодня Александр является Tech Artist или «техническим художником». Это тот самый человек, который обеспечивает баланс качества визуального контента и технической реализации игр; определяет приоритеты, старается найти проблемы в процессе работы и исправить их, сделать все лучше и проще. Сейчас он работает вместе с командой над проектом онлайн-игры про бои на холодном оружии.

Хорошие кофейни и красивые туманы





Перед тем как переехать, Александр съездил вместе со своей девушкой на день в Минск — посмотреть город.

— Мы пошли на Октябрьскую, и нам, в принципе, там понравилось, заводы — это красиво. Мне нравится советская архитектура, — поясняет он. — Конечно, в Москве есть более старые дома, но Минск застраивали во времена конструктивизма, что очень круто.

Приняв решение о переезде, пара за несколько дней отыскала «однушку» на проспекте Победителей рядом с парком.

— Но потом я перешел в другой офис Vizor, и мы переехали в двухкомнатную квартиру на Немиге. Хотя по минским меркам плата за аренду нынешнего жилья довольно высокая, но все же процентов на 20 дешевле, чем в Москве, где цены выше, а квартиры хуже. Из того, что я видел здесь, за те же деньги можно получить гораздо более интересное жилье.

В Минске Александр не видит практически никаких минусов:

— Минск хороший город, где, к слову, постоянно очень красивые туманы. Мне нравятся здешние кофейни (мы даже живем рядом с одной из них), парк на Победителей, советская архитектура. Пробок я не замечал ни в Москве, ни в Минске, потому что езжу на метро. Но в минском транспорте есть один недостаток, который на самом деле плюс, — он заставляет тебя много ходить. Если построить маршрут на карте, то тебе напишут: «На транспорте — 25 минут, пешком — 25 минут». И ты в итоге идешь пешком, потому что времени все равно не сэкономишь.

— А как же меньшее количество выходных на Новый год?

— Поскольку я всегда фрилансил, Новый год для меня был рабочим днем, так что меньшее количество новогодних выходных не было чем-то шокирующим. Мне, наоборот, нравится нынешний офисный ритм, потому что есть выходные, — улыбается Александр. — Изначально, когда я начал работать в 17 лет, у меня не было идеального способа работы. По сути, я научился на своих ошибках и начал вести табличку, куда записывал, сколько я работал, чтобы случайно не переработать.





В ОГиМ у парня тоже не возникло проблем: его коллега также переехал из Москвы и предупредил обо всех нюансах заранее, например, о том, что лучше принести все документы сразу, чем потом бегать за одной справкой.

— Я оформил временный вид на жительство, там все относительно просто. Но теперь, говорят, все можно сделать в интернете, — говорит Александр. — Кстати, когда снимаешь квартиру, тоже нужно сделать все правильно и принести все бумажки. Из неудобного: если ты переехал в другую квартиру, то у тебя всего неделя, чтобы сделать все документы. А еще ты не можешь жить одновременно в двух квартирах, когда в одной уже истекает срок аренды, а ты уже снял вторую. Почему-то это проблема, так что мы не стали так делать.

— Вопрос, который часто задают россиянам: ты говоришь «Беларусь» или «Белоруссия»?

— Я слышал, что здесь не любят слово «Белоруссия», но мне еще ни разу не доводилось его произносить. Белорусскую речь слышал в автобусах, метро, но не в офисе. Видел в чатах компании что-то на белорусском, но я не могу это прочитать. У меня с языком всегда было сложно, я и русский-то не очень хорошо знаю. Мне на технические темы проще говорить на английском, — признается Александр.

— Что бы ты сказал другим москвичам, которые думают над переездом в Минск?

— Я бы советовал переезжать, потому что здесь жить дешевле, чем в Москве, а заработок примерно на том же уровне, — отвечает парень. — Но все же в первую очередь нужно смотреть именно на проект, чтобы работа была тебе интересна.