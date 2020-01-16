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А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов

16.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Гричинской сельской библиотеке прошёл патриотический марафон, посвященный 75-летию Великой Победы «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов».

В Гричинской сельской библиотеке прошёл патриотический марафон, посвященный 75-летию Великой Победы «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов», в котором приняли участие ученики 4 класса ГУО «Гричинский ясли-сад – базовая школа». Во время мероприятия говорили о последствиях Великой Отечественной войны для советского народа, о страшных преступлениях гитлеровцев на белорусской земле, о пионерах-героях, которые сражались в партизанских отрядах, участвовали в боевых действиях и трудились на заводах в советском тылу.

В конце встречи был сделан общий вывод: ценой больших жертв и невосполнимых утрат советского народа была достигнута Победа.



 
 
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В Гричинской сельской библиотеке прошёл патриотический марафон, посвященный 75-летию Великой Победы «А я читаю книги о войне и помню подвиги...
 
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