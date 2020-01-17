«Испечь кота» или сходить на стенд-ап. Как провести выходные в Гомеле, если не хотите окунаться

Источник материала: Tut.by

Для тех, кто не любит гадать и окунаться в незамерзшую прорубь , мы подобрали другие развлечения. В эти крещенские дни можно, например, вспомнить как развлекались предки, помедитировать у работ художницы-авангардистки, ну или поржать со стендаперами.

Этно-вечерина «Пекчы ката»





Где: филиал Ветковского музея, пл. Ленина, 4 Когда: 18 января Сколько: 2 рубля

Во время этно-вечеринки будет реконструирован обряд «Пекчы ката», который в 2017 году был внесен в список нематериальных культурных ценностей Беларуси.

В зависимости от региона обряд имел свои особенности: он мог проводиться и в Рождество, и накануне Рождественского поста. Основными участниками были холостые парни и незамужние девушки, в некоторых регионах участвовали семьи. .

В эти праздничные дни наши предки выпекали из теста фигурку кота и привязывали к потолку. Затем проводили соревнование, победителем которого становился тот, кто смог откусить хвост «коту» без помощи рук.

Гостей ждут игры, гадания, танцы под гармонь и хорошее настроение.

Аберрации света





Где: Картинная галерея Г. Ващенко, ул. Карповича, 4 Когда: в выходные и до середины февраля — с 10.00 до 19.00 Сколько: 3 рубля (для детей 1,5 рубля)

Художница Валентина Ляхович работает с большими форматами, с пространством, создает объемные инсталляции и скульптуры с использованием света, а материалом для ее скульптур зачастую служит то, что большинство из нас назовет мусором. Сходите посмотреть — это интересно.

Stand Up в Квартирнике

Где: бар Квартирник Когда: 19 января в 20.00 Сколько: 5 рублей

19 января на сцену выйдет хорошо известный гомельскому зрителю Женя Буракевич и один из перспективнейших комиков Беларуси Егор Анисимов. Ведущий вечера — Виталий Петрашко. Будет смешно, факт!

Хороших выходных, друзья!