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«Испечь кота» или сходить на стенд-ап. Как провести выходные в Гомеле, если не хотите окунаться
Источник материала: Tut.by
Для тех, кто не любит гадать и
Этно-вечерина «Пекчы ката»
Во время этно-вечеринки будет реконструирован обряд «Пекчы ката», который в 2017 году был внесен в список нематериальных культурных ценностей Беларуси.
В зависимости от региона обряд имел свои особенности: он мог проводиться и в Рождество, и накануне Рождественского поста. Основными участниками были холостые парни и незамужние девушки, в некоторых регионах участвовали семьи. .
В эти праздничные дни наши предки выпекали из теста фигурку кота и привязывали к потолку. Затем проводили соревнование, победителем которого становился тот, кто смог откусить хвост «коту» без помощи рук.
Гостей ждут игры, гадания, танцы под гармонь и хорошее настроение.
Аберрации света
Художница Валентина Ляхович работает с большими форматами, с пространством, создает объемные инсталляции и скульптуры с использованием света, а материалом для ее скульптур зачастую служит то, что большинство из нас назовет мусором. Сходите посмотреть — это интересно.
Stand Up в Квартирнике
19 января на сцену выйдет хорошо известный гомельскому зрителю Женя Буракевич и один из перспективнейших комиков Беларуси Егор Анисимов. Ведущий вечера — Виталий Петрашко. Будет смешно, факт!
Хороших выходных, друзья!
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