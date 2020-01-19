Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 19 января 2020 года православные христиане празднуют Крещение Господне. Сегодня 19-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 347 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 19 января

День спасателя Беларуси;

Всемирный день снега;

Всемирный день религии;

День патологоанатома;

Международная неделя безопасности снегоходов;

День попкорна в США;

День консервной банки в США.

▶ Какой праздник 19 января по церковному календарю и можно ли работать

19 января у православных один из двенадцати самых важных религиозных праздников года – Крещение Господне.

Праздник еще именуют Богоявление, так как в этот день верующие узрели Бога во всех его трех ликах: Бог-Сын крестился в реке Иордан, Бог-Отец благословил Его с Небес, а Бог-Дух спустился на Христа в образе белого голубка.

Своим Крещением Спаситель освятил всю воду этот день. И поныне этот праздник неотрывно связан с освящением воды. Великой агиасмой (это так зовется чин Великого освящения воды) воду начинают освящать еще накануне вечером – в Крещенский Сочельник.

Освящают воду не только в храмах, но и в водоемах. А старые люди до сих выставляют на ночь на подоконник банку с водой – чтобы она освятилась благодатью, которая этой ночью нисходит с Небес.

Поста нет.

▶ 19 января: что можно делать, а что нельзя

В крещенскую ночь вся вода становится целебной, люди запасались водой из рек или освященной церковной и хранили ее весь год.

В этот день на Руси незамужние девушки в последний раз гадали: выходили за ворота, чтобы увидеть первого встречного. Старик был не к добру, а вот молодой парень – к замужеству.

По приметам, не только вода на Крещение, но и даже снег освящаются Божьей Благодатью. Таким снегом принято умываться по утру, особенно девушкам – чтобы весь год проходить красивой и здоровой.

В домах оставляют открытой дверь или хотя бы форточку в окне – чтобы выпустить из дома всё дурное и впустить – светлое и доброе.

Хозяйки в этот день освящают дома принесенной их храма святой водой.

А влюбленные стараются сделать предложение именно на Крещение: такой брак считается заранее благословленным.

По народным поверьям, 19 января нельзя:

давать в долг – иначе достаток из дома уйдет;

нельзя стирать в этот день (эта традиция пошла со старых времен, когда стирали в открытых водоемах, а вода в эту ночь, считается, освящается самим небом);

на Крещение нельзя работать;

нельзя нырять в прорубь, если перед этим человек не исповедовался и не причастился;

оставлять обувь за порогом – весь год будете болеть;

нельзя ссорить и ругаться;

подавать на стол четное количество блюд – традиционно ставят семь или девять.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Иван, Ян.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 19 января

Есть такие приметы 19 января на погоду:

если на Крещение полнолуние – будет большая вода;

в этот день будет звездная ночь – будут хорошо плодоносить орехи и ягоды;

идет пушистый снег – на урожай;

ясная и холодная погода – к засушливому лету, снежная и мрачная – к обильному урожаю;

на Богоявление снег идет – к урожаю.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 19 января

1825 – Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов;

1853 – в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур";

1893 – в Берлине состоялся премьерный показ первой постановки пьесы Генрика Ибсена "Строитель Сольнес";

1903 – объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс";

1938 – американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей;

1939 – в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил рекорд по ощипыванию курицы, который до сегодня никто не побил, – 4,4 секунды;

1963 – первое выступление группы The Beatles на телевидении;

1991 – в ходе операции "Буря в пустыне" в Персидский залив вылито 816 тысяч тонн нефти;

2001 – в Австралии запатентован робот для занятий виртуальным сексом.

▶ Кто из знаменитостей родился 19 января

В этот день родились такие знаменитости:

1723 – Дай Чжэнь, китайский философ-неоконфуцианец, лидер одного из двух главных направлений "ханьского учения";

1736 – Джеймс Уатт (Ватт), шотландский изобретатель-механик, создатель паровой машины;

1809 – Эдгар По, американский писатель, поэт, эссеист, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма;

1868 – Густав Майринк, австрийский писатель-экспрессионист, драматург и переводчик ("Голем", "Зеленый лик", "Ангел западного окна");

1893 – Поль Сезан, французский художник-живописец, представитель постимпрессионизма;

1943 – Дженис Джоплин, американская певица, считается одной из величайших вокалисток в истории рок-музыки;

1947 – Род Эванс, английский рок-певец, основатель группы Deep Purple;

1972 – Сергей Михалок, белорусский певец, лидер рок-группы Brutto, основатель белорусской рок-группы "Ляпис Трубецкой" (1989-2014);

1979 – Светлана Хоркина, гимнастка, двукратная Олимпийская чемпионка, общественный деятель.

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