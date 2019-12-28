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В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
19.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 декабря 2019 16:21 3765
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Новый год наступит совсем скоро, и при одной только мысли об этом в каждом из нас просыпается предчувствие сказки, добра и веселья. И какой же Новый год без Деда Мороза, и Снегурочки? Ведь в каждом из нас живет ребенок, который ждет чуда.
27 декабря на Центральной площади нашего города прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные персонажи прошли колонной по ул.Ленина.В нем приняли участие более 50 сказочных персонажей. И взрослые, и дети с радостью встречали ярких, красочных новогодних героев на центральной улице города, улыбались им и спешили запечатлеть волшебное шествие Дедов Морозов, сделав фотоснимки на память.
К площади Дедушки Морозы со своими Снегурочками прошествовали под одобрительные детские возгласы и щелчки фотоаппаратов – народу на площади собралось довольно много, несмотря на мороз.
Есть принципиальное отличие от прошлых праздничных парадов. В этот раз шествие прошло вечером — в 18:00. Несмотря на пасмурную погоду на площади собралось большое количество горожан. Кто-то пришел посмотреть на главную новогоднюю красавицу – елку, кто-то – потанцевать под веселые новогодние мелодии, сфотографироваться со Снегурочкой и Дедом Морозом.
Каждый смог принять участие в интересных конкурсах и выиграть новогодний сувенир. Это был настоящий праздник для детворы. Ну, где еще увидишь столько Дедов Морозов со Снегурочками. Приветствовал участников шествия главный Дед Мороз со своей внученькой Снегурочкой.
Сказочные герои, клоуны и феи, Деды Морозы и Снегурочки развлекали ребят весёлыми танцами и хороводами вокруг главной зелёной красавицы Солигорска.
Фоторепортаж подготовил Эдуард Кидяев.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 декабря 2019 16:21 3765 В Солигорске прошел традиционный парад Дедов...
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