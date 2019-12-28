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В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.

19.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 декабря 2019 16:21 3765

В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Новый год наступит совсем скоро, и при одной только мысли об этом в каждом из нас просыпается предчувствие сказки, добра и веселья. И какой же Новый год без Деда Мороза, и Снегурочки? Ведь в каждом из нас живет ребенок, который ждет чуда.

В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.

27 декабря на Центральной площади нашего города прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные персонажи прошли колонной по ул.Ленина.В нем приняли участие более 50 сказочных персонажей. И взрослые, и дети с радостью встречали ярких, красочных новогодних героев на центральной улице города, улыбались им и спешили запечатлеть волшебное шествие Дедов Морозов, сделав фотоснимки на память.

Организаторами праздничного мероприятия выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Солигорского райисполкома, Дворец культуры г. Солигорска.

В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.

К площади Дедушки Морозы со своими Снегурочками прошествовали под одобрительные детские возгласы и щелчки фотоаппаратов – народу на площади собралось довольно много, несмотря на мороз.

В параде приняли участие костюмированные сказочные персонажи, представленные учащимися колледжей и работниками городских предприятий и организаций.

В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Есть принципиальное отличие от прошлых праздничных парадов. В этот раз шествие прошло вечером — в 18:00. Несмотря на пасмурную погоду на площади собралось большое количество горожан. Кто-то пришел посмотреть на главную новогоднюю красавицу – елку, кто-то – потанцевать под веселые новогодние мелодии, сфотографироваться со Снегурочкой и Дедом Морозом.

В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Каждый смог принять участие в интересных конкурсах и выиграть новогодний сувенир. Это был настоящий праздник для детворы. Ну, где еще увидишь столько Дедов Морозов со Снегурочками. Приветствовал участников шествия главный Дед Мороз со своей внученькой Снегурочкой.

В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Сказочные герои, клоуны и феи, Деды Морозы и Снегурочки развлекали ребят весёлыми танцами  и хороводами вокруг главной зелёной красавицы Солигорска.

Искорки радости и новогоднего настроения вмиг разлетелись по площади и зарядили всех участников новогоднего бала.

Фоторепортаж подготовил Эдуард Кидяев.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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28 декабря 2019 16:21 3765 В Солигорске прошел традиционный парад Дедов...
 
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