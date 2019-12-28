Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. ФОТОРЕПОРТАЖ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Новый год наступит совсем скоро, и при одной только мысли об этом в каждом из нас просыпается предчувствие сказки, добра и веселья. И какой же Новый год без Деда Мороза, и Снегурочки? Ведь в каждом из нас живет ребенок, который ждет чуда.

27 декабря на Центральной площади нашего города прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные персонажи прошли колонной по ул.Ленина.В нем приняли участие более 50 сказочных персонажей. И взрослые, и дети с радостью встречали ярких, красочных новогодних героев на центральной улице города, улыбались им и спешили запечатлеть волшебное шествие Дедов Морозов, сделав фотоснимки на память.



Организаторами праздничного мероприятия выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Солигорского райисполкома, Дворец культуры г. Солигорска.



















К площади Дедушки Морозы со своими Снегурочками прошествовали под одобрительные детские возгласы и щелчки фотоаппаратов – народу на площади собралось довольно много, несмотря на мороз.



В параде приняли участие костюмированные сказочные персонажи, представленные учащимися колледжей и работниками городских предприятий и организаций.



















Есть принципиальное отличие от прошлых праздничных парадов. В этот раз шествие прошло вечером — в 18:00. Несмотря на пасмурную погоду на площади собралось большое количество горожан. Кто-то пришел посмотреть на главную новогоднюю красавицу – елку, кто-то – потанцевать под веселые новогодние мелодии, сфотографироваться со Снегурочкой и Дедом Морозом.













Каждый смог принять участие в интересных конкурсах и выиграть новогодний сувенир. Это был настоящий праздник для детворы. Ну, где еще увидишь столько Дедов Морозов со Снегурочками. Приветствовал участников шествия главный Дед Мороз со своей внученькой Снегурочкой.













Сказочные герои, клоуны и феи, Деды Морозы и Снегурочки развлекали ребят весёлыми танцами и хороводами вокруг главной зелёной красавицы Солигорска.



Искорки радости и новогоднего настроения вмиг разлетелись по площади и зарядили всех участников новогоднего бала.



Фоторепортаж подготовил Эдуард Кидяев.