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Тело 33-летнего мужчины обнаружено в Минске на берегу Свислочи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 19 января в Минске на берегу реки Свислочь было обнаружено тело мужчины.
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Чтобы установить точную причину смерти, назначена судмедэкспертиза. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. Утром 19 января в Минске на берегу реки Свислочь было обнаружено тело мужчины. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минску, погибшим является...
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