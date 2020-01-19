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Тело 33-летнего мужчины обнаружено в Минске на берегу Свислочи

19.01.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 19 января в Минске на берегу реки Свислочь было обнаружено тело мужчины. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минску, погибшим является 33-летний гражданин, его опознали родственники. Согласно предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. 

Чтобы установить точную причину смерти, назначена судмедэкспертиза. Проводится проверка. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 19 января в Минске на берегу реки Свислочь было обнаружено тело мужчины.  Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минску, погибшим является...
 
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