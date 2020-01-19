Видеофакт. В аэропорту «Борисполь» прощаются с погибшими в Иране украинцами

В международном аэропорту «Борисполь» прошла церемония прощания с погибшими в результате катастрофы самолета МАУ в Иране. Тела 11 украинцев, погибших в результате катастрофы, доставили самолетом в Украину утром 19 января, пишет

Министерство внутренних дел Украины ранее сообщило, что в Иране завершилась идентификация тел украинцев, погибших в результате сбивания украинского самолета.





Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших – 11 граждан Украины (члены экипажа и двое пассажиров).









Корпус стражей Исламской революции, элитное иранское военное формирование, взял на себя «полную ответственность» за сбивание украинского самолета.