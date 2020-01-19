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Видеофакт. В аэропорту «Борисполь» прощаются с погибшими в Иране украинцами

19.01.2020 17:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Их доставили на родину сегодня. В траурной церемонии принимают участие президент и премьер-министр.

В международном аэропорту «Борисполь» прошла церемония прощания с погибшими в результате катастрофы самолета МАУ в Иране. Тела 11 украинцев, погибших в результате катастрофы, доставили самолетом в Украину утром 19 января, пишет "Солидарность".


Министерство внутренних дел Украины ранее сообщило, что в Иране завершилась идентификация тел украинцев, погибших в результате сбивания украинского самолета.

Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших – 11 граждан Украины (члены экипажа и двое пассажиров).


Корпус стражей Исламской революции, элитное иранское военное формирование, взял на себя «полную ответственность» за сбивание украинского самолета.
 
 
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Их доставили на родину сегодня. В траурной церемонии принимают участие президент и премьер-министр.
 
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