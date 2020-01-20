Лукашенко отметил большую роль профсоюзов в организации парламентских выборов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Профсоюзы Беларуси активно участвовали в парламентской избирательной кампании. Об этом Александр Лукашенко заявил на рабочей встрече с руководителем федерации Михаилом Ордой, передает «МИР 24».

«Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад в ее организацию. Большая благодарность вам. Мы договаривались, что профсоюзы примут активное участие в кампании, помогут ее организовать на местах, что и было сделано», – сказал президент.

Поднимали и проблемные вопросы – зарплата работников на предприятиях-банкротах, охрана труда, создание профсоюзов в частных компаниях. Обсудили и подготовку к Восьмому съезду федерации, он пройдет в феврале. Лукашенко поручил администрации президента и правительству подключиться к процессу организации форума.