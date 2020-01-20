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Лукашенко отметил большую роль профсоюзов в организации парламентских выборов
20.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Профсоюзы Беларуси активно участвовали
Поднимали и проблемные вопросы – зарплата работников на предприятиях-банкротах, охрана труда, создание профсоюзов в частных компаниях. Обсудили и подготовку к Восьмому съезду федерации, он пройдет в феврале. Лукашенко поручил администрации президента и правительству подключиться к процессу организации форума.
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