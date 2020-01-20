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Наперекор прогнозу: белорусский рубль неожиданно укрепился

20.01.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник завершились победой белорусского рубля сразу ко всем основным конкурентам.

Стоимость валютной корзины снизилась на 0,18% до минимума за 12 дней, но с начала января значение корзины валют выросло на 0,80%.

Курс доллара опустился на 0,0023 BYN до 2,1205 BYN/USD. Ослабление американской валюты идёт уже третий день, но суммарные потери за это время составили всего 0,0043 BYN.

Кус евро обвалился на 0,0116 BYN до 2,3518 BYN/EUR. Европейская валюта подешевела второй раз подряд. Общие потери составили 0,0174 BYN. До этого стоимость евровалюты к белорусскому рублю находилась на максимуме за 9 месяцев.

Курс российского рубля снизился на 0,0038 BYN до 3,4489 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 12 дней.

Напомним, что неделю назад стоимость сотни российских рублей оказалась на максимуме за 678 дней (более 22 месяцев).


Итоги недели 13—17 января 2020 на валютном рынке Беларуси

доллар вырос на 0,0035 BYN (+0,17%);
евро укрепился на 0,0102 BYN (+0,43%);
сотня российских рублей подешевела на 0,0076 BYN (−0,22%);
корзина валют подорожала на 0,04%.


Центробанк России

Официальный курс доллара ЦБ РФ на завтра снизился на 7 копеек до 61,4654 российских рублей, а официальный курс евро на завтра упал на 33 копейки до 68,2082 российских рублей.

Итоги прошедшей недели на валютном рынке России

Российский рубль девальвировался и к доллару, и к евро по итогам недели 13—17 января 2020:

курс доллара вырос на 27 копеек (+0,44%);
курс евро вырос на 49 копеек (+0,72%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник завершились победой белорусского рубля сразу ко всем основным конкурентам.
 
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