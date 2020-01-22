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В Брестской области используется 26% коммунальных отходов

22.01.2020 11:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области доля извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) из твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2019 году составила 26,1%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора областного управления ЖКХ Андрей Гашев.

В Брестской области используется 26% коммунальных отходов

В регионе за год образуется примерно 450 тыс. т коммунальных отходов. В соответствии с Национальной стратегией по обращению с ТКО, доля извлечения вторичных материальных ресурсов к 2020 году должна составить не менее 25%. "За прошлый год мы заготовили 102,6 тыс. т вторсырья. С учетом органической части ТКО, извлекаемой на Брестском мусороперерабатывающем заводе и используемой для производства тепловой и электрической энергии, это ориентировочно 26,1% отходов, которые мы используем повторно", - сказал Андрей Гашев.

За последнее десятилетие доля использования вторичных материальных ресурсов в Брестской области выросла более чем в пять раз. В 2010 году, когда начиналась реализация государственной программы по обращению с коммунальными отходами, вторую жизнь получали примерно 4% ТКО.

Наибольший удельный вес в общем объеме ВМР занимают отходы бумаги и картона - около 49 тыс. т. Стекла заготовлено 26,7 тыс. т, пластика - 14,2 тыс. т. В перечень также входят шины, бытовая техника, отработанные масла. "Брестская область единственная выполнила госзаказ по поставкам двух видов вторсырья для загрузки мощностей отечественных предприятий - отходов бумаги и картона, а также стекла. По показателю на душу населения регион тоже в числе лидеров", - отметил замгендиректора БОУП "Управление ЖКХ".

Существенную роль в системе сбора твердых коммунальных отходов играет наличие такого крупного объекта, как Брестский мусороперерабатывающий завод. После модернизации производства здесь внедрили уникальную для Беларуси технологию - автоматическую сортировку. При минимальном использовании человеческого труда линия разделяет объемные и плоские виды вторсырья, то есть разные его фракции, дополнительно извлекает бумагу, пластик. Кроме того, на заводе из ТБО вырабатывается биогаз. Технология БМПЗ позволяет дополнительно извлекать из отходов 3-4% ВМР.

 
 
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  В Брестской области доля извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) из твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2019 году составила 26,1%, сообщил корреспонденту...
 
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