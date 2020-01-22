Минобразования — о ситуации с белорусскоязычной школой в Каменецком районе: В этом году никто ее не закроет

Источник материала: Виртуальный Брест

В Минобразования прокомментировали ситуацию вокруг средней школой в деревне Омеленец Каменецкого района.

Школу хотели закрыть, но на защиту стали отдельные учителя, что вылилось в пикировки с властями и широкую огласку.

Пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая о проблеме высказалась так:

«В этом году эта школа закрыта не будет — таких планов нет ни у местных властей, ни у Министерства образования. Насчет следующего года ничего сказать не могу, потому что планы у нас составляются на календарный год», — сказала она.