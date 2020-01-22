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Минобразования — о ситуации с белорусскоязычной школой в Каменецком районе: В этом году никто ее не закроет
22.01.2020 13:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Минобразования прокомментировали ситуацию вокруг средней школой в деревне Омеленец Каменецкого района.
Школу хотели закрыть, но на защиту стали отдельные учителя, что вылилось в пикировки с властями и широкую огласку.
Пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая о проблеме высказалась так:
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Минобразования — о ситуации с белорусскоязычной школой в Каменецком районе: В этом году никто ее не закроет
В Минобразования прокомментировали ситуацию вокруг средней школой в деревне Омеленец Каменецкого района. Школу хотели закрыть, но на защиту стали отдельные...
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