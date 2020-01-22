Фергюсон потроллил Хабиба тирамису и назвал его Хабибером

Источник материала: Tut.by

Американский боец MMA Тони Фергюсон обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову, который станет его следующим соперником. Этот поединок станет главным событием вечера UFC 249 18 апреля в Нью-Йорке.

Напомним, UFC в пятый раз пытается провести бой Нурмагомедов — Фергюсон, четырежды их поединки срывались из-за проблем со здоровьем одного из соперников.

При этом российский боец не явился на взвешивание из-за плохого самочувствия: за сутки до поединка Нурмагомедов пытался сбросить 3,5 кг. Позже Фергюсон прокомментировал это:

— Я услышал, что бой отменен. Я бы хотел встретиться с Хабибом, но где гарантия, что он сможет выступить и сделать вес? Я недавно узнал, что пару недель назад он ел тирамису во время съемок UFC Embedded. Я не мог поверить. Это неуважение и непрофессионализм", — заявил Фергюсон MMAFighting.

Теперь же Фергюсон опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он позирует с десертом тирамису, и назвал Хабиба Хабибером.

— Тирамису во вторник по-прежнему актуально? Держи это сладкое дерьмо, Хабибер Нурмагомедов, — написал Фергюсон.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.

35-летний Тони «Эль Кукуй» Фергюсон провел в ММА 28 боев, одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. Его последний до UFC 249 поединок — с американцем Дональдом Серроне на UFC 238 в июне 2019 года, который он закончил техническим нокаутом во втором раунде.