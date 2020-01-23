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В Барановичах грузовой автомобиль «DAF» насмерть переехал женщину на переходе

23.01.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня около 13:20 часов.

В Барановичах грузовой автомобиль «DAF» насмерть переехал женщину на переходе

По предварительной информации: житель Барановичей, 1985 года рождения, управляя грузовым автомобилем «DAF» и двигаясь по улице Бадака, совершил наезд на местную жительницу, 1958 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Барановичах грузовой автомобиль «DAF» насмерть переехал женщину на переходе


Прибывшие на место ДТП медики не смогли спасти женщину, и она от полученных травм скончалась. Следователи дадут правовую оценку действиям водителя.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам следует снижать скорость и быть крайне внимательными.

 
 
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  ДТП произошло сегодня около 13:20 часов. По предварительной информации: житель Барановичей, 1985 года рождения, управляя грузовым автомобилем «DAF» и двигаясь по...
 
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