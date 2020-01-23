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Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

23.01.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обновленные отделение почтовой связи, почтовая лавка и музейная экспозиция открылись в Бресте.

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Сегодня, 23 января, когда в мире отмечается День ручного письма, в областном центре состоялось торжественное открытие обновленных отделения почтовой связи Брест-10, почтовой лавки и комнаты истории развития почтовой связи по проспекту Машерова, 32. Здесь появилось и специально обустроенное место, где можно написать письмо от руки, столь редкое в наш век бурного развития информационных технологий.

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

– В работе обновленного объекта задействованы самые передовые технологии, в то же время здесь присутствует частичка нашей истории, – отметила директор Брестского филиала республиканского предприятия «Белпочта» Валентина Пух. – Здесь новые технологии отрасли почтовой связи по предоставлению услуг сочетаются с таким современным шагом, который дает возможность нашим клиентам получить услуги без участия оператора почтовой связи – выделено место для самообслуживания: самостоятельно произвести платежи, оформить подписку на периодику можно с помощью почтово-справочного терминала. Сегодня технологии пошли настолько далеко, что посетитель также может самостоятельно взвесить почтовое отправление и опустить его в определенную ячейку, сократив при этом и свое время, и время наших работников.

Зал для обслуживания физических лиц обустроен в стиле лофт. Здесь уютно клиентам, удобно работникам. Действует электронная система организации очереди, порядок поддерживают также системы видеонаблюдения и аудиозаписи общения оператора с клиентом. Все это направлено на высокое качество обслуживания. При помощи информационно-справочной панели посетители могут ознакомиться с тарифами и перечнем услуг ОПС, получить информацию о новых технологиях почтовой связи. В зале также оборудовано рабочее место для клиентов, где можно получить доступ к сайту РУП «Белпочта» и даже заказать товары, которые предлагает почтовый интернет-магазин. Реклама всех услуг транслируется с большой информационной панели.

В ходе реконструкции кардинально изменились также зал бизнес-почты, где используются новейшие программные продукты, и почтовая лавка, создан новый почтовый музей.

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

В лавке создано рабочее место оператора в стиле 60-80-х годов прошлого века, где, почтовые отправления могут опечатать старым забытым сургучом – его витающий в воздухе запах вызывает приятные воспоминания; предоставят, впрочем, и все современные почтовые услуги. Отдельная зона отведена для филателистической продукции, здесь же организовано место для почитателей ручного письма.

Почтовая лавка давно уже стала посещаемым местом у гостей города. И не только потому, что расположена она совсем недалеко от гостиницы «Интурист» – привлекает торговая точка обилием приятных сувениров, в том числе ручной работы. В новом просторном помещении их можно рассмотреть получше и выбрать без спешки.

В музейной экспозиции почтовой связи можно проследить основные этапы ее развития на Брестчине, ознакомиться с предметами одежды почтовиков различных времен и техникой, которой были оснащены их рабочие места.

Здесь же состоялось торжественное гашение конверта с оригинальной маркой «Живопись. П. А. Данелия», выпущенного к 100-летию со дня рождения известного художника, деятельность которого была тесно связана с Брестом. Петр Данелия – один из основателей и руководителей областного союза художников.

Именно сегодня, в день его рождения, 23 января, гашение специальным памятным штемпелем произвели заместитель председателя Брестского горисполкома Николай Якубовский, председатель Брестской областной организации Белорусского союза художников Николай Кузьмич и директор Брестского филиала РУП «Белпочта» Валентина Пух.

Воспоминаниями о жизни и творчестве Петра Алексеевича поделились его близкая родственница Нелли Дудко и ученик мэтра почетный академик Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РБ Лев Алимов.

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

 
Теги: Брест
 
 
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