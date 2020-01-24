ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы сняли фильм о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС. Уже есть трейлер

24.01.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вышел трейлер нового белорусского фильма «Запретная зона» о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС. Это полнометражный дебют молодого режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Производством фильма занималась частная компания ООО «Медиа Куб», это одна из крупнейших продакшен-компаний Беларуси. Заказчиком картины выступило Министерство культуры, оно же выделило на проект около 910 тысяч рублей.

Сюжет строится вокруг группы молодых людей, которые попадают в зону отселения. Волею случая они становятся причиной гибели человека. В ролях — актеры из Беларуси и России, в том числе Александр Головин (вы его знаете по «Елкам» и «Кадетству») и Дарья Мельникова (снималась в «Папиных дочках»).

Задумывалось, что по стилистике фильм будет похож на популярный научно-фантастический сериал стримингового сервиса Netflix «Очень странные дела».

Картина выйдет в прокат 23 апреля 2020 года.

Полный график кинопремьер Минска

Читайте также
В Минске на заброшенном заводе снимают фильм о Чернобыле. Побывали на площадке
7 новых российских сериалов, от которых вы точно не сможете оторваться
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство культуры, которое выступило заказчиком картины, выделило на проект около 910 тысяч рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рита Дакота улетела на Бали с новым бойфрендом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика