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Белорусы сняли фильм о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС. Уже есть трейлер
Источник материала: Tut.by
Вышел трейлер нового белорусского фильма «Запретная зона» о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС. Это полнометражный дебют молодого режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Производством фильма занималась частная компания ООО «Медиа Куб», это одна из крупнейших продакшен-компаний Беларуси. Заказчиком картины выступило Министерство культуры, оно же
Сюжет строится вокруг группы молодых людей, которые попадают в зону отселения. Волею случая они становятся причиной гибели человека. В ролях — актеры из Беларуси и России, в том числе Александр Головин (вы его знаете по «Елкам» и «Кадетству») и Дарья Мельникова (снималась в «Папиных дочках»).
Задумывалось, что по стилистике фильм будет похож на популярный научно-фантастический сериал стримингового сервиса Netflix «Очень странные дела».
Картина выйдет в прокат 23 апреля 2020 года.
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Министерство культуры, которое выступило заказчиком картины, выделило на проект около 910 тысяч рублей.
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