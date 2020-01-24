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Бегите, лжегазовики, бегите... Следователи устанавливают обстоятельства мошенничества

24.01.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Для Бреста тоже актуальна данная информация, так как и у нас нет-нет, да промышляют подобные "бизнесмены".

Бегите, лжегазовики, бегите... Следователи устанавливают обстоятельства мошенничества

По данным следствия, 19-летний житель Могилева и его 20-летняя знакомая, представляясь сотрудниками газовой службы, реализовывали пожилым людям сигнализаторы загазованности. Для убедительности молодой человек предварительно изготовил якобы удостоверение инспектора газовой службы.

Молодые люди легко убеждали пенсионеров в необходимости приобретения данного оборудования, рассказывая об утечках газа и его последствиях. Подозреваемые утверждали, что для пенсионеров у них предусмотрена скидка, и за 150 рублей можно приобрести нужное оборудование. Никакие документы, подтверждающие покупку, подозреваемые не выдавали.

Реальная стоимость указанных сигнализаторов загазованности составляет 35 рублей.

Один из потерпевших обратился в газовую службу, чтобы уточнить, направлялись ли действительно сотрудники для реализации указанного оборудования. Получив отрицательный ответ, мужчина обратился в правоохранительные органы. По указанным приметам парень и девушка были оперативно задержаны сотрудниками милиции.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса. В настоящий момент следователями устанавливаются обстоятельства иных эпизодов мошеннических действий подозреваемых.

Следователи напоминают гражданам

Чтобы не стать жертвой подобного рода преступлений, помните:

- сотрудники газовой службы всегда одеты в специальную форму с логотипом организации; 
- перед посещением газовщиков жильцы дома информируются об этом (объявлением либо телефонным звонком);
- сотрудники газовой службы предъявляют удостоверение и озвучивают, для каких целей и какие работы будут ими выполняться; 
- представители газовой службы никакое оборудование не реализуют, а могут лишь порекомендовать гражданам приобрести то или иное необходимое устройство.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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  Для Бреста тоже актуальна данная информация, так как и у нас нет-нет, да промышляют подобные "бизнесмены". По данным следствия, 19-летний житель Могилева и его...
 
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