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В Пинске в этом году начнут реконструировать здание для межрайонного отдела ГКСЭ

24.01.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Начало реконструкции здания, в котором разместится Пинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз, намечено на первую половину 2020 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток.

В Пинске в этом году начнут реконструировать здание для межрайонного отдела ГКСЭ

Сейчас рабочие места пинских экспертов находятся в разных частях города, вскоре они будут трудиться под одной крышей. В двухэтажном здании разместятся сотрудники межрайодела, специализирующиеся на проведении криминалистических, специальных, технических, медицинских и психиатрических экспертиз. В частности, проект предусматривает обустройство химических и криминалистических лабораторий, помещений для судебно-медицинских исследований и хранения вещественных доказательств.

"Отличительной особенностью станет наличие тира с комнатой хранения оружия, специализированным оборудованием для его отстрела. После ввода объекта в эксплуатацию пинские криминалисты смогут проводить баллистические экспертизы, которые сейчас выполняют только в областном управлении", - отметила Татьяна Коток. В технологичном конференц-зале эксперты смогут проводить совещания, семинары, рабочие встречи с коллегами из других правоохранительных органов.

Также будет построен смотровой бокс для транспорта. Эксперты-автотехники и трасологи получат возможность при любых погодных условиях исследовать попавшие в ДТП транспортные средства, а также с подозрениями на видоизменение номерных узлов и агрегатов.

"Будут созданы комфортные условия для работы пинских экспертов. Расширятся их возможности в проведении различных исследований, повысится качество экспертиз и сократятся сроки их выполнения. Будет обеспечено удобство для посещения экспертного подразделения гражданами и представителями юридических лиц", - сказала официальный представитель.

Пинским межрайонным отделом ГКСЭ в 2019 году проведено более 5,5 тыс. экспертиз и исследований, большинство из них - судебно-медицинские и криминалистические. В целом пинские специалисты выполняют более 15 видов экспертиз.

 
 
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