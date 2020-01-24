Жестокие убийства стариков и поджоги: суд начнётся в Слуцке на следующей неделе

Источник материала: Слуцк Город





Максимальная санкция статьи для двоих фигурантов дела - высшая мера наказания.

Минский областной суд 27 января начнет рассмотрение уголовного дела об убийствах пожилых людей и поджогах домов в Минской области. Заседания будут проходить в Слуцке, сообщила в Facebook помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун.

По делу проходит в качестве обвиняемых четыре человека: фигурантам 33 и 25 лет предъявлено обвинение в убийствах, совершенных с особой жестокостью, разбойных нападениях, поджогах домов с целью скрыть следы преступлений, кражах. Еще одному 29-летнему фигуранту дела - обвинение в разбойном нападении, а 35-летнему – в краже, совершенной группой лиц, уточняет Sputnik Беларусь.

Убийства пожилых сельских жителей в Минске начались в январе прошлого года - тогда от рук убийц в своих домах погибли 79-летний и 94-летний жители Копыльского и Слуцкого районов. Кроме этого было совершено разбойное нападение на 84-летнюю жительницу Копыльского района.

Преступления были раскрыты, задержаны четыре человека. Во время следствия они дали признательные показания.

Подробности о преступлениях от Следственного комитета можно узнать здесь .



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