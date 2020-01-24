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Жестокие убийства стариков и поджоги: суд начнётся в Слуцке на следующей неделе
24.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Максимальная санкция статьи для двоих фигурантов дела - высшая мера наказания.
Минский областной суд 27 января начнет рассмотрение уголовного дела об убийствах пожилых людей и поджогах домов в Минской области. Заседания будут проходить в Слуцке,
По делу проходит в качестве обвиняемых четыре человека: фигурантам 33 и 25 лет предъявлено обвинение в убийствах, совершенных с особой жестокостью, разбойных нападениях, поджогах домов с целью скрыть следы преступлений, кражах. Еще одному 29-летнему фигуранту дела - обвинение в разбойном нападении, а 35-летнему – в краже, совершенной группой лиц,
Убийства пожилых сельских жителей в Минске начались в январе прошлого года - тогда от рук убийц в своих домах погибли 79-летний и 94-летний жители Копыльского и Слуцкого районов. Кроме этого было совершено разбойное нападение на 84-летнюю жительницу Копыльского района.
Преступления были раскрыты, задержаны четыре человека. Во время следствия они дали признательные показания.
Подробности о преступлениях от Следственного комитета можно узнать
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Минский областной суд 27 января начнет рассмотрение уголовного дела об убийствах пожилых людей и поджогах домов в Минской области. Заседания будут проходить в...
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