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В Ивацевичском районе столкнулись два автомобиля. Один съехал в кювет, где опрокинулся

24.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 24 января 2020 года около 14:40 часов.

В Ивацевичском районе столкнулись два автомобиля. Один съехал в кювет, где опрокинулся

По предварительной информации: 45-летний житель Барановичей управлял автомобилем «Фольксваген Шаран». На 141 км автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» водитель уснул за рулем и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «ГАЗ» под управлением 26-летнего жителя Гродненской области.

В Ивацевичском районе столкнулись два автомобиля. Один съехал в кювет, где опрокинулся

От удара «ГАЗ» съехал в кювет, где опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка «Фольксвагена» с травмами доставлены в больницу. Транспортные средства получили механические повреждения.

Проводится проверка.

ГАИ рекомендует:

В любой путь надо отправляться отдохнувшим;

Во время движения не допускать непрерывной езды более 2-3 часов;

У каждого человека есть определенные возрастные и физиологические особенности (периоды более активные и пассивные), которые нужно учитывать, выбирая время нахождения за рулем;

Для поддержания себя в бодром состоянии применяйте различные средства. Например, выпейте во время остановки немного кофе или просто периодически жуйте кофейные зерна. Включайте и выключайте радиоприемник, меняйте радиостанции;

На остановках разминайтесь после отдыха, умывайтесь прохладной водой, используйте освежающие салфетки;

Избегайте применения в салоне дезодорантов воздуха с терпкими тяжёлыми «ночными» ароматами;

Если вы заболели, даже простудой в легкой форме, то лучше вовсе отказаться от поездки;

Если пассажир сам начинает зевать и «клевать» носом, пересадите его на заднее сиденье, что бы он вас не усыплял своим видом;

Во время дальних поездок избегайте агрессивной езды, которая изматывает водителя значительно сильнее.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня, 24 января 2020 года около 14:40 часов. По предварительной информации: 45-летний житель Барановичей управлял автомобилем...
 
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