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В Ивацевичском районе столкнулись два автомобиля. Один съехал в кювет, где опрокинулся
24.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня, 24 января 2020 года около 14:40 часов.
По предварительной информации: 45-летний житель Барановичей управлял автомобилем «Фольксваген Шаран». На 141 км автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» водитель уснул за рулем и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «ГАЗ» под управлением 26-летнего жителя Гродненской области.
От удара «ГАЗ» съехал в кювет, где опрокинулся.
В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка «Фольксвагена» с травмами доставлены в больницу. Транспортные средства получили механические повреждения.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла сегодня, 24 января 2020 года около 14:40 часов. По предварительной информации: 45-летний житель Барановичей управлял автомобилем...
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