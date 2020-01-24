В Ивацевичском районе столкнулись два автомобиля. Один съехал в кювет, где опрокинулся

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 24 января 2020 года около 14:40 часов.





По предварительной информации: 45-летний житель Барановичей управлял автомобилем «Фольксваген Шаран». На 141 км автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» водитель уснул за рулем и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «ГАЗ» под управлением 26-летнего жителя Гродненской области.





От удара «ГАЗ» съехал в кювет, где опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка «Фольксвагена» с травмами доставлены в больницу. Транспортные средства получили механические повреждения.

Проводится проверка.

ГАИ рекомендует: В любой путь надо отправляться отдохнувшим; Во время движения не допускать непрерывной езды более 2-3 часов; У каждого человека есть определенные возрастные и физиологические особенности (периоды более активные и пассивные), которые нужно учитывать, выбирая время нахождения за рулем; Для поддержания себя в бодром состоянии применяйте различные средства. Например, выпейте во время остановки немного кофе или просто периодически жуйте кофейные зерна. Включайте и выключайте радиоприемник, меняйте радиостанции; На остановках разминайтесь после отдыха, умывайтесь прохладной водой, используйте освежающие салфетки; Избегайте применения в салоне дезодорантов воздуха с терпкими тяжёлыми «ночными» ароматами; Если вы заболели, даже простудой в легкой форме, то лучше вовсе отказаться от поездки; Если пассажир сам начинает зевать и «клевать» носом, пересадите его на заднее сиденье, что бы он вас не усыплял своим видом; Во время дальних поездок избегайте агрессивной езды, которая изматывает водителя значительно сильнее.