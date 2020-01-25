Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем ожидается от нуля до 5 градусов тепла.
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Облачно с прояснениями и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 января
25.01.2020 16:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем ожидается от нуля до 5 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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