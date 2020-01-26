Вкусный холодец, драники в духовке и домашние пирожки с повидлом. Как приготовить любимые с детства блюда

Источник материала: Tut.by

Стоит только услышать словосочетание «домашние пирожки», как мгновенно включаются воспоминания из детства и уже словно чувствуешь вкус того самого обжигающего повидла, которое лучше любой еще не изобретенной машины времени, переносит тебя на много лет назад, туда, где деревья всегда большие, а зимы непременно снежные.

Проверить свой ассоциативный ряд и помочь младшему поколению запомнить детство с правильным вкусом мы предлагаем традиционными для наших широт домашними блюдами — драниками из духовки, мясным холодцом и, конечно, пирожками с повидлом.

Холодец





Ингредиенты: 2 свиные ножки;

2 говяжьих хвоста;

0,5 кг говяжьей лопатки;

3 моркови;

3 луковицы;

корень сельдерея, перец горошком, семена тмина и укропа, лавровый лист, соль — по вкусу.

Как готовить?

Свиные ножки и говяжьи хвосты очистить, промыть, добавить к ним говяжью лопатку и залить все холодной водой (из расчета на 1 кг — 2 л воды). Поставить на огонь и довести до кипения, уменьшить огонь и варить 4−5 часов, периодически снимая пену. Затем вынуть мясо из бульона, отделить от костей, вернуть в бульон, добавить лук, морковь, лавровый лист и специи, посолить, дать закипеть и варить еще полчаса. Вынуть мясо, разложить по формочкам для холодца, добавить нарезанную кружками отварную морковь. Бульон процедить и разлить по формочкам с мясом. Охладить, отправить в холодильник.

Драники в духовке





Ингредиенты: 1 кг картофеля;

2 яйца;

200 г сметаны;

растительное масло для жарки;

сухой укроп, соль по вкусу.

Как готовить?

Картофель очистить, натереть на мелкой терке, слегка отжать сок через марлю. Яйца взбить с солью, добавить к картофелю. Слегка обжарить драники толщиной около 5 мм на предварительно разогретой сковороде на растительном масле с двух сторон. Духовку разогреть до 180 градусов. Драники выложить на сковородку слоями, щедро смазывая каждый блин сметаной и посыпая сухим укропом. Отправить в духовку на 20−30 минут.

Пирожки с повидлом





Ингредиенты: 0,5 кг дрожжевого теста (продается во всех крупных супермаркетах);

400 г любимого густого повидла;

1 желток;

5 ст. л. муки;

мак для посыпки;

растительное масло для смазывания поверхности.

Как готовить?

Припылить доску мукой, выложить на нее тесто, раскатать круг толщиной 1 см. Разрезать на 10 равных секторов. Из каждого сектора сформировать лепешки, слегка раскатывая ее. На половинку каждой лепешки выложить 1 десертную ложку повидла комнатной температуры. Дать тесту подойти около 15 минут. Затем сформировать пирожки. На противень постелить пергамент, смазать растительным маслом, припылить мукой. Пирожки выложить на расстоянии 2 см друг от друга. Дать постоять минут 15. Смазать поверхность пирожков смесью желтка с чайной ложкой воды. Посыпать маком. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке около 30 минут. Пирожки должны подрумяниться до золотистого цвета.