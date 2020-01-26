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Вкусный холодец, драники в духовке и домашние пирожки с повидлом. Как приготовить любимые с детства блюда

26.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стоит только услышать словосочетание «домашние пирожки», как мгновенно включаются воспоминания из детства и уже словно чувствуешь вкус того самого обжигающего повидла, которое лучше любой еще не изобретенной машины времени, переносит тебя на много лет назад, туда, где деревья всегда большие, а зимы непременно снежные.

Проверить свой ассоциативный ряд и помочь младшему поколению запомнить детство с правильным вкусом мы предлагаем традиционными для наших широт домашними блюдами — драниками из духовки, мясным холодцом и, конечно, пирожками с повидлом.

Холодец


Ингредиенты:

  • 2 свиные ножки;
  • 2 говяжьих хвоста;
  • 0,5 кг говяжьей лопатки;
  • 3 моркови;
  • 3 луковицы;
  • корень сельдерея, перец горошком, семена тмина и укропа, лавровый лист, соль — по вкусу.

Как готовить?

  1. Свиные ножки и говяжьи хвосты очистить, промыть, добавить к ним говяжью лопатку и залить все холодной водой (из расчета на 1 кг — 2 л воды). Поставить на огонь и довести до кипения, уменьшить огонь и варить 4−5 часов, периодически снимая пену.
  2. Затем вынуть мясо из бульона, отделить от костей, вернуть в бульон, добавить лук, морковь, лавровый лист и специи, посолить, дать закипеть и варить еще полчаса.
  3. Вынуть мясо, разложить по формочкам для холодца, добавить нарезанную кружками отварную морковь.
  4. Бульон процедить и разлить по формочкам с мясом. Охладить, отправить в холодильник.

Драники в духовке


Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 2 яйца;
  • 200 г сметаны;
  • растительное масло для жарки;
  • сухой укроп, соль по вкусу.

Как готовить?

  1. Картофель очистить, натереть на мелкой терке, слегка отжать сок через марлю.
  2. Яйца взбить с солью, добавить к картофелю.
  3. Слегка обжарить драники толщиной около 5 мм на предварительно разогретой сковороде на растительном масле с двух сторон.
  4. Духовку разогреть до 180 градусов.
  5. Драники выложить на сковородку слоями, щедро смазывая каждый блин сметаной и посыпая сухим укропом. Отправить в духовку на 20−30 минут.

Пирожки с повидлом


Ингредиенты:

  • 0,5 кг дрожжевого теста (продается во всех крупных супермаркетах);
  • 400 г любимого густого повидла;
  • 1 желток;
  • 5 ст. л. муки;
  • мак для посыпки;
  • растительное масло для смазывания поверхности.

Как готовить?

  1. Припылить доску мукой, выложить на нее тесто, раскатать круг толщиной 1 см. Разрезать на 10 равных секторов.
  2. Из каждого сектора сформировать лепешки, слегка раскатывая ее. На половинку каждой лепешки выложить 1 десертную ложку повидла комнатной температуры. Дать тесту подойти около 15 минут. Затем сформировать пирожки.
  3. На противень постелить пергамент, смазать растительным маслом, припылить мукой. Пирожки выложить на расстоянии 2 см друг от друга. Дать постоять минут 15.
  4. Смазать поверхность пирожков смесью желтка с чайной ложкой воды. Посыпать маком.
  5. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке около 30 минут. Пирожки должны подрумяниться до золотистого цвета.
 
 
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Проверить свой ассоциативный ряд и помочь младшему поколению запомнить детство с правильным вкусом мы предлагаем традиционными для наших широт домашними блюдами...
 
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