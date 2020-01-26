Вкусный холодец, драники в духовке и домашние пирожки с повидлом. Как приготовить любимые с детства блюда

Стоит только услышать словосочетание «домашние пирожки», как мгновенно включаются воспоминания из детства и уже словно чувствуешь вкус того самого обжигающего повидла, которое лучше любой еще не изобретенной машины времени, переносит тебя на много лет назад, туда, где деревья всегда большие, а зимы непременно снежные.
Проверить свой ассоциативный ряд и помочь младшему поколению запомнить детство с правильным вкусом мы предлагаем традиционными для наших широт домашними блюдами — драниками из духовки, мясным холодцом и, конечно, пирожками с повидлом.
Холодец
Ингредиенты:
2 свиные ножки;
2 говяжьих хвоста;
0,5 кг говяжьей лопатки;
3 моркови;
3 луковицы;
корень сельдерея, перец горошком, семена тмина и укропа, лавровый лист, соль — по вкусу.
Как готовить?
Свиные ножки и говяжьи хвосты очистить, промыть, добавить к ним говяжью лопатку и залить все холодной водой (из расчета на 1 кг — 2 л воды). Поставить на огонь и довести до кипения, уменьшить огонь и варить 4−5 часов, периодически снимая пену.
Затем вынуть мясо из бульона, отделить от костей, вернуть в бульон, добавить лук, морковь, лавровый лист и специи, посолить, дать закипеть и варить еще полчаса.
Вынуть мясо, разложить по формочкам для холодца, добавить нарезанную кружками отварную морковь.
Бульон процедить и разлить по формочкам с мясом. Охладить, отправить в холодильник.
Драники в духовке
Ингредиенты:
1 кг картофеля;
2 яйца;
200 г сметаны;
растительное масло для жарки;
сухой укроп, соль по вкусу.
Как готовить?
Картофель очистить, натереть на мелкой терке, слегка отжать сок через марлю.
Яйца взбить с солью, добавить к картофелю.
Слегка обжарить драники толщиной около 5 мм на предварительно разогретой сковороде на растительном масле с двух сторон.
Духовку разогреть до 180 градусов.
Драники выложить на сковородку слоями, щедро смазывая каждый блин сметаной и посыпая сухим укропом. Отправить в духовку на 20−30 минут.
Пирожки с повидлом
Ингредиенты:
0,5 кг дрожжевого теста (продается во всех крупных супермаркетах);
400 г любимого густого повидла;
1 желток;
5 ст. л. муки;
мак для посыпки;
растительное масло для смазывания поверхности.
Как готовить?
Припылить доску мукой, выложить на нее тесто, раскатать круг толщиной 1 см. Разрезать на 10 равных секторов.
Из каждого сектора сформировать лепешки, слегка раскатывая ее. На половинку каждой лепешки выложить 1 десертную ложку повидла комнатной температуры. Дать тесту подойти около 15 минут. Затем сформировать пирожки.
На противень постелить пергамент, смазать растительным маслом, припылить мукой. Пирожки выложить на расстоянии 2 см друг от друга. Дать постоять минут 15.
Смазать поверхность пирожков смесью желтка с чайной ложкой воды. Посыпать маком.
Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке около 30 минут. Пирожки должны подрумяниться до золотистого цвета.