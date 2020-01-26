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Седьмой раз в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» прошел «Брэйн-ринг», посвященный памяти Королецкого Б.И.

26.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

История и память – две вещи, которые дали толчок к проведению традиционного январского турнира знатоков. Седьмой раз в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» прошел «Брэйн-ринг», посвященный памяти учителя истории Королецкого Б.И.

Седьмой раз в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» прошел «Брэйн-ринг», посвященный памяти Королецкого Б.И.

Для ребят «Брэйн-ринг», по словам постоянного организатора и ведущего Жука Ю. Э., - это не просто игра, где нужно показать знания и умения, но и возможность проявить реакцию и чувство локтя, чтобы опередить соперника с правильной подачей.

Седьмой раз в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» прошел «Брэйн-ринг», посвященный памяти Королецкого Б.И.

Четыре команды 8-11 классов с этой задачей справились. Первое место у команды одиннадцатиклассников, второе – у восьмых классов, а третье – у девятиклассников. По традиции в суперигре сразились две команды: ученики и педагоги: Вольская О.И., Капуза Н.В., Завражный К.А., Меркулова И.В., Солонинко Н.О., Симановская А.Ю. В нелегкой борьбе победили знание и опыт учителей.

Седьмой раз в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» прошел «Брэйн-ринг», посвященный памяти Королецкого Б.И.

Игроки и болельщики определили самый интересный вопрос: кто из двух идущих по пустыне людей, увидев сундук, спросил: «Интересно, откуда здесь этот сундук?», а кто спросил: «Интересно, что там внутри?» Большинство игроков решило, что это оптимисты и пессимисты. А ответ прост: это мужчина и женщина.

Седьмой раз в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» прошел «Брэйн-ринг», посвященный памяти Королецкого Б.И.

Серьезная борьба была и среди болельщиков: каждый смог показать эрудицию, ответив на 10 непростых вопросов-тестов по различным дисциплинам и поучаствовать в занимательной викторине по любимым советским мультфильмам.

Седьмой раз в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» прошел «Брэйн-ринг», посвященный памяти Королецкого Б.И.

Турнир подтвердил, что учащиеся «семерки», сохраняя традиции, готовы к новым победам.

Седьмой раз в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» прошел «Брэйн-ринг», посвященный памяти Королецкого Б.И.

 
Теги: Брест
 
 
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