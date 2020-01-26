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Пугачёва показала, как встретила китайский Новый год в компании друзей
Источник материала: СТВ
Новости России. Певица Алла Пугачёва отпраздновала китайский Новый год вместе с друзьями в одном из московских ресторанов.
Артистка
Кто ещё составлял компанию артистам неизвестно, но точно можно сказать, что Максима Галкина там не было. Супруг Аллы Борисовны отправился в Новую Зеландию, где не выступал вот уже 15 лет.
Незадолго до этого семья в полном составе сходила в кино.
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Новости России. Певица Алла Пугачёва отпраздновала китайский Новый год вместе с друзьями в одном из московских ресторанов. Артистка поделилась атмосферным...
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