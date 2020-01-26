ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пугачёва показала, как встретила китайский Новый год в компании друзей

26.01.2020 12:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Певица Алла Пугачёва отпраздновала китайский Новый год вместе с друзьями в одном из московских ресторанов. 

Артистка поделилась атмосферным снимком на своей странице в Instagram. На фотографии исполнительница позирует вместе с Александром Буйновым. 

Пугачёва показала, как встретила китайский Новый год в компании друзей
Фото: instagram.com/alla_orfey 

Кто ещё составлял компанию артистам неизвестно, но точно можно сказать, что Максима Галкина там не было. Супруг Аллы Борисовны отправился в Новую Зеландию, где не выступал вот уже 15 лет. 

Незадолго до этого семья в полном составе сходила в кино.

Фанаты оценили домашние образы детей и родителей – здесь подробности

Люди в материале: Алла Пугачёва, Александр Буйнов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Певица Алла Пугачёва отпраздновала китайский Новый год вместе с друзьями в одном из московских ресторанов.  Артистка поделилась атмосферным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожарный о своей работе: «Я понял, что стал адреналиновым маньяком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика