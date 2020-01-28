Еврокомиссия хочет вывести из оборота монеты в 1 и 2 евроцента









"Европейская правда" . Об этом сообщает газета Sueddeutsche Zeitung, которая ознакомилась с проектом документа, передает





Проект рабочей программы Еврокомиссии, в частности, включает предложение "единых правил округления", направленное на исключение самых мелких монет.





Документ ссылается на отчет Еврокомиссии за 2018 год, согласно которому все больше стран с общей европейской валютой переходят на округление сумм до 5 центов при совершении покупок. Инициатива экономит затраты на изготовление одно- и двухцентовых монет, расходы на подсчет и транспортировку.





Ежегодные опросы комиссии также показывают, что ни в одной из стран нет преобладающей поддержки выпуска этих двух типов монет.





То, что сейчас планирует Еврокомиссия, уже некоторое время обсуждается. Совсем недавно заместитель главы парламентской группы зеленых в Бундестаге Оливер Криш призвал положить конец одно- и двухцентовым монетам. Они "абсолютно не нужны и в основном являются лишь обузой в кошельке".





Следует отметить, что в таких странах ЕС, как Финляндия или Ирландия, мелкие монеты больше не чеканятся. В некоторых странах еврозоны супермаркеты и другие магазины округляют цены, так что одно- и двухцентовых монеты больше не нужны.