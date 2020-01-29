Легендарный футболист загримировался, чтобы посмотреть матч с фанатами

Источник материала: Tut.by

Легенда «Ромы» Даниэле Де Росси нанял визажиста, чтобы посмотреть матч своей бывшей команды с «Лацио», не привлекая внимания болельщиков, сообщает «Чемпионат.ком» .

Римское дерби состоялось в 21-м туре чемпионата Италии 26 января и завершилось со счетом 1:1. На 26-й минуте встречи первый мяч в игре забил Эдин Джеко, «Лацио» сравнял счёт через восемь минут благодаря точному удару Франческо Ачерби.