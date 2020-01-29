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Лукашенко поручил подписать соглашение с Казахстаном по нефти

29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти,  сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. вопрос, в том числе, Возможности поставок углеводородов обсуждались в октябре прошлого года во время официального визита Лукашенко в Казахстан



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Возможности поставок углеводородов обсуждались в октябре прошлого года во время официального визита президента Беларуси в Казахстан
 
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