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Лукашенко поручил подписать соглашение с Казахстаном по нефти
29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти, сообщает
Глава государства уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. вопрос, в том числе, Возможности поставок углеводородов
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Возможности поставок углеводородов обсуждались в октябре прошлого года во время официального визита президента Беларуси в Казахстан
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