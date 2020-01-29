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«У любого тренера во главе угла – победа». Стартовал турнир «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения

29.01.2020 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовал зимний международный турнир по футболу «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«У любого тренера во главе угла – победа». Стартовал турнир «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения


Соревнования проходят в пятый раз, в 2020 году за награды поборются 16 команд из шести стран: Латвии, Литвы, России, Украины, Эстонии и Беларуси. Коллективы разделены на четыре группы по четыре дружины в каждой. Подобные состязания – отличная возможность для мальчишек не только показать себя и подготовиться к грядущему сезону, но и получить бесценный опыт международных соревнований. 

«У любого тренера во главе угла – победа». Стартовал турнир «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения

Валерий Андриевский, тренер ФК «Минск» (2005 г.р.):
Для ребят этот турнир дает возможность повысить свой уровень за счет именно международного опыта. У любого тренера во главе угла победа. Естественно, самое главное – это их обучать, чтобы потом, в дальнейшем, они попадали в юношеские сборные, в национальные сборные.

«У любого тренера во главе угла – победа». Стартовал турнир «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения


Евгений Ястребинский, тренер ФК «Динамо» Киев (2005 г.р.):
Мы каждый год приезжаем в Минск. Спасибо организаторам, которые приглашают нас и дают нам такую возможность  поиграть в хороших условиях, пообщаться с тренерами. Дети поиграют, тоже пообщаются это им и опыт, и память остается.

Сначала ребят ждут матчи отборочного этапа, после чего первые две команды из каждого квартета сразятся в четвертьфиналах. Турнир завершится в эту субботу, 1 февраля.

Люди в материале: Валерий Андриевский, Евгений Ястребинский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стартовал зимний международный турнир по футболу «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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