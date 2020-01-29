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«У любого тренера во главе угла – победа». Стартовал турнир «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартовал зимний международный турнир по футболу «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Валерий Андриевский, тренер ФК «Минск» (2005 г.р.):
Сначала ребят ждут матчи отборочного этапа, после чего первые две команды из каждого квартета сразятся в четвертьфиналах. Турнир завершится в эту субботу, 1 февраля.
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«У любого тренера во главе угла – победа». Стартовал турнир «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения
Новости Беларуси. В Минске стартовал зимний международный турнир по футболу «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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