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Поезд сбил мужчину в Ивацевичском районе

30.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина погиб под колесами поезда в Ивацевичском районе. Об этом в своем Twitter-аккаунте проинформировало МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Поезд сбил мужчину в Ивацевичском районе

Инцидент произошел утром 29 января на станции Коссово-Полесское. Под поезд Брест-Минск попал 49-летний бездомный. По предварительным данным, он переходил пути в запрещенном месте перед составом, на сигналы не реагировал.

"Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Пешеход погиб. Задержка поезда составила 14 минут", - говорится в сообщении МВД.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 6 несчастных случаев. Каждый закончился летальным исходом.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Мужчина погиб под колесами поезда в Ивацевичском районе. Об этом в своем Twitter-аккаунте проинформировало МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел утром 29...
 
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