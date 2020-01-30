Поезд сбил мужчину в Ивацевичском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина погиб под колесами поезда в Ивацевичском районе. Об этом в своем Twitter-аккаунте проинформировало МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.





Инцидент произошел утром 29 января на станции Коссово-Полесское. Под поезд Брест-Минск попал 49-летний бездомный. По предварительным данным, он переходил пути в запрещенном месте перед составом, на сигналы не реагировал.

"Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Пешеход погиб. Задержка поезда составила 14 минут", - говорится в сообщении МВД.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 6 несчастных случаев. Каждый закончился летальным исходом.