«Мое место заняло обычное авто». Водитель-инвалид получил штраф после вызова ГАИ на нарушителя

Источник материала: Tut.by

Водитель Петр Васильевич давно борется с теми, кто занимает на стоянках места для людей с ограниченными возможностями. Сам он инвалид, поэтому всякий раз, когда место с соответствующей табличкой возле магазина или дома занято обычными машинами, старается решить вопрос с владецами мирно. Но если не получается - вызывает ГАИ. Но очередная попытка наказать нарушителя привела к тому, что Петр Васильевич сам получил штраф, но в борьбе за справедливость дошел до Верховного суда.



Та самая парковка, из-за которой пришлось дойти до Верховного суда

«Припарковался так, чтобы водитель не смог выехать»

— Я сейчас много времени провожу в своем родном городе Ельске в Гомельской области. Там езжу в магазин за покупками. И постоянно место для инвалидов занято, причем ГАИ не обращает на это никакого внимания, — рассказывает Петр Васильевич историю, которая началась еще в апреле 2019 года. — Так было и в тот раз: приехал, а место для инвалидов снова занято, причем машиной без регистрационных знаков и наклеек «Инвалид». При этом других свободных мест не было. Мое терпение лопнуло, и я припарковался так, чтобы нарушитель не смог уехать, и вызвал ГАИ. Через пару минут появился владелец машины. Он начал возмущаться и в грубой форме попросил убрать машину. Я предложил подождать приезда ГАИ. Выслушал в свой адрес еще массу негатива. Более того, водитель заявил, что ему все равно ничего не будет.

Приехавший на место инспектор ГАИ попросил отогнать машину и подождать. Петр Васильевич припарковался на противоположной стороне дороги. Инспектор беседовал с нарушителем где-то полчаса.

— После этого сотрудник ГАИ подошел ко мне и сказал, что составил протокол в отношении нарушителя. А передо мной извинился и пожелал счастливого пути, — вспоминает Петр Васильевич.

Казалось бы, в этом месте в истории можно было поставить точку. Но на следующее утро активному водителю позвонил начальник ГАИ района и пригласил на беседу.



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— Я отказался, но тогда он приехал ко мне домой. Пригласил в машину, достал камеру и заявил, что начинает административный процесс в отношении меня за то, что я умышленно блокировал автомобиль другого водителя. Я объяснил, что не просто блокировал, а пытался таким образом задержать правонарушителя, не дать ему возможности избежать ответственности. Номеров-то у него не было, что я мог сообщить в ГАИ? — объясняет Петр Васильевич.

В итоге документы по этому делу были отправлены в Московский район города Минска, где постоянно проживает Петр Васильевич. И уже здесь ему вынесли постановление и выписали штраф за нарушение пункта 139 ПДД РБ — одна базовая величина. Петр Васильевич не согласился с этим и обжаловал решение в суде.

Районный и городской суды оставили решение в силе. Тогда Петр Васильевич с юристом написали жалобу в Верховный суд. Суд определил, что виновность Петра Васильевича доказана материалами дела и его действия квалифицированы правильно. Но вместе с тем Верховный суд решил отменить оба постановления и дело прекратить. Основание — малозначительность совершенного правонарушения.



Выдержка из постановления Верховного суда

И хоть штраф платить уже не нужно, такое решение не удовлетворило ни юриста, ни самого водителя. Ведь получается, что он все равно остался виноват.

Чтобы законно задержать нарушителя, ему нужно причинить вред?

Юрист Степан Данилевич, который занимался этим делом, считает решения судов незаконными и ущемляющими конституционное право Петра Васильевича на судебную защиту.

— В КоАП РБ есть статья 5.2, смысл которой, упрощенно, в том, что условному нарушителю можно причинить вред при его задержании, и это не будет считаться правонарушением, но только если иными средствами осуществить задержание нет возможности, — объясняет свою позицию Степан Данилевич. Именно на основании этой статьи юрист и просил освободить Петра Васильевича от ответственности.

«Причинение вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение» Не является административным правонарушением причинение вреда физическому лицу, совершившему преступление или административное правонарушение, при его задержании для передачи уполномоченным государственным органам и пресечения возможности совершения им новых преступлений или административных правонарушений, когда оно пытается или может скрыться от органа уголовного преследования, суда или органа, ведущего административный процесс, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным.

Если говорить простым языком, у водителя-инвалида не было никакой другой возможности задержать нарушителя и наказывать его не за что.

Но по логике судов получилось, что Петр Васильевич не нанес никакого вреда нарушителю, а значит, и оправдать его по этой статье нельзя. Получается, чтобы статья КоАП в отношении водителя сработала, ему нужно было, например, как-то повредить автомобиль нарушителя или нанести какой-то вред его здоровью.



Выдержка из решения Минского городского суда

Правда, уже в постановлении председателя Верховного суда сообщается, что действия Петра Васильевича «существенного вреда не причинили». То есть вред все же был причинен, пусть и несущественный.

— Почему же тогда к Петру Васильевичу не применили положения ст. 5.2 КоАП и не прекратили дело по реабилитирующему основанию с учетом выявленных противоречий? К тому же ГАИ поощряет, когда водители своими транспортными средствами блокируют, например, транспортные средства других водителей с признаками алкогольного опьянения, — удивляется юрист.

Верховный суд на это ответа не дал. Более того, постановление председателя Верховного суда не содержит доводов и требований, содержащихся в жалобе Петра Васильевича, а также их опровержения. А это уже нарушение ст. 12.14−2 ПИКоАП.

Нарушил или нет — решает одна буква

— Давайте еще рассмотрим пункт 139 ПДД РБ , за нарушение которого и привлекли к ответственности Петра Васильевича. Даже сама формулировка этого пункта не позволяет вести речь о нарушении. Пункт 139 запрещает стоянку транспортного средства, если это создаст препятствие для доступа к находящимся на месте стоянки другим транспортным средствам и их последующего движения. Чтобы применить этот пункт, должны выполниться оба условия — на это указывает союз «и». Но никаких препятствий для доступа нарушителя к транспортному средству Петр Васильевич не создавал, — замечает Степан Данилевич.

Эти доводы, по сути, были проигнорированы и в Минском городском суде, и в Верховном, несмотря на то, что жалобы там находились на рассмотрении почти полтора и два месяца соответственно. При этом в постановлении Пленума Верховного суда от 30.03.2017 № 1 говорится о необходимости оперативного рассмотрения таких жалоб. За это время органы принудительного исполнения успели отключить Петру Васильевичу услуги связи в связи с неуплатой им штрафа.

— Я уже давно борюсь с теми, кто паркуется на местах для инвалидов. В своем дворе вызываю ГАИ, как только вижу таких нарушителей. Но все чаще кажется, что эта борьба бесполезна. Это не волнует ни ГАИ, ни тех, кто продолжает парковаться на местах для инвалидов. А я в ответ на свои действия получаю только угрозы, что тоже не сказывается положительно на здоровье. Если честно, я уже просто устал, — признается Петр Васильевич.