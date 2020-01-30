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В Беларуси госпитализированы двое приехавших из Китая мужчин
30.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Могилеве двоих мужчин направили в больницу после возвращения из Китая для проверки на новый тип коронавируса, сообщила пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун.
По словам Бородун, белорусы направлены в больницу для выяснения диагноза.
Накануне стало известно, что
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Молодых людей проверят на новый тип коронавируса.
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