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В Беларуси госпитализированы двое приехавших из Китая мужчин

30.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Могилеве двоих мужчин направили в больницу после возвращения из Китая для проверки на новый тип коронавируса, сообщила пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун.

«Люди отдыхали на острове. Обратились к врачам на всякий случай – провериться, но температура выше 37 не поднималась», – цитирует ее агентство РИА «Новости».

По словам Бородун, белорусы направлены в больницу для выяснения диагноза. 

Накануне стало известно, что по поручению президента Александра Лукашенко Беларусь отправит в Пекин гуманитарный груз. На борту военного самолета Ил-76 - лекарства, халаты, перчатки и средства дезинфекции. В республике не исключают, что направят в КНР своих специалистов. 



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Теги: Могилев
 
 
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Молодых людей проверят на новый тип коронавируса.
 
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