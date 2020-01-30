В Беларуси госпитализированы двое приехавших из Китая мужчин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Могилеве двоих мужчин направили в больницу после возвращения из Китая для проверки на новый тип коронавируса, сообщила пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун.

«Люди отдыхали на острове. Обратились к врачам на всякий случай – провериться, но температура выше 37 не поднималась», – цитирует ее агентство РИА «Новости» .

По словам Бородун, белорусы направлены в больницу для выяснения диагноза.