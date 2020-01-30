В Центр оперативного управления Смолевичского РОЧС поступило сообщение об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны. Он был замечен во время проведения дорожно-ремонтных работ в д. Заболотье по дороге на д. Станок-Водица.

До прибытия группы разминирования спасатели и милиция оцепили место, дежурила карета скорой медицинской помощи. Движение автотранспорта было ограничено.

Прибывшие на место ЧП саперы забрали артиллерийский снаряд для дальнейшего уничтожения.

– Если во время полевых работ или в лесу вы нашли предмет, похожий на снаряд, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, не пытайтесь исследовать. Это может быть смертельно опасно, – напомнила инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя. – Обозначьте место, оградите его и звоните специалистам: это могут быть правоохранительные органы, ближайшая военная часть или сообщите о находке по телефону МЧС – 101 или 112.

Лидия СУДНИКОВИЧ.